Продолжается отбор общественных пространств для Всероссийского онлайн-голосования за новые объекты благоустройства.

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На основе собранных предложений из 85 территорий будет сформирован ТОП пространств для последующего рейтингового отбора.

По итогам онлайн-голосования территории-победители будут комплексно благоустроены с учетом мнения горожан в 2025 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Предложения по отбору общественных пространств для благоустройства принимаются до 17:00 22 января 2023 года тремя способами: устно, по телефону и на сайте https://dbe-samara.ru/gorozhanam/kgs/otbor2024/.