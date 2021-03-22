 На средства нацпроекта БКАД в Кинельском районе отремонтируют почти 12 км автодороги и мост через реку Падовка

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В 2021 году на средства нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют почти 12 км автодороги и мост через реку Падовка в Кинельском районе Самарской области.

Участок автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Чубовка – Сырейка – Обводная г. Самары км 0+000 – км 11+989 соединяет сельские поселения, расположенные в центральной части Самарской области, в Кинельском районе. Обновленная дорога обеспечит безопасный выезд на современную двухуровневую развязку и Обводную г.Самары и будет служить «перемычкой» между трассами федерального и регионального значения. Теперь из южной части района, где проходит федеральная трасса М5 «Урал», можно будет комфортно проехать в центральную часть, на региональную дорогу Самара – Бугуруслан, ведущую в Оренбург, сократить при этом путь почти на 20 км и объехать загруженную дорогу Обводную г. Самара.

Работы на дорожном объекте планируется уже начать 1 апреля и завершить до 1 октября текущего года.

Проектом предусмотрен ремонт дорожной одежды, устройство тротуаров и остановочных пунктов, ремонт моста через реку Падовка и ремонт водопропускных труб. Стоимость работ по контракту составит более 200 млн. рублей.

Подрядная организация выполнит усиление существующей дорожной одежды и восстановление кромок проезжей части и краевых полос. Верхний слой покрытия уложат асфальтобетонной смесью толщиной 5 см. Обочины укрепят щебнем с асфальтогранулятом толщиной 15 см. Также обновят автопавильоны, обустроят тротуары, установят дорожные знаки, барьерные ограждения, сигнальные столбики, разметку выполнят термопластиком.

«Благодаря национальному проекту в этом году будет капитально отремонтирована жизненно важная для поселения дорога, которая соединяет два наших села – Сырейку и Чубовку. Это единственный асфальтированный заезд в Сырейку с трассы. Кроме того, по этой дороге проходит часть школьного маршрута. Будет отремонтирован и мост через реку Падовка в районе села Сырейка – он очень давно не ремонтировался, делался только ямочный ремонт, и сейчас на мосту множественные выбоины.

Сбудется давняя мечта чубовцев о строительстве тротуаров – мы неоднократно обращались с просьбами во все инстанции. Ремонт дороги в селе Чубовка по улице Советской как раз предполагает строительство тротуаров с двух сторон. От имени всех жителей благодарю правительство Самарской области за заботу о качестве жизни и безопасности сельчан», - рассказал Алексей Авдеев, глава сельского поселения Чубовка.

Ремонт моста через р. Падовка будет выполнен на км 7+343 автодороги. Длина моста после ремонта составит 45,60 м., габарит проезжей части - 8,35 м.

В рамках ремонта предусмотрено устройство двухслойного асфальтобетонного покрытия, переустройство деформационных швов, устройство водоотвода и дренажа, монолитное укрепления конусов, восстановление защитного слоя бетонных поверхностей моста.

В Самарской области нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированный Президентом страны Владимиром Путиным, реализуется под контролем губернатора Дмитрия Азарова. Модернизация и развитие региональной дорожной сети является важным элементом стратегии лидерства нашего региона.

В 2021 году в регионе в рамках нацпроекта планируют отремонтировать 73 дорожных объекта общей протяженностью 308,5 км, из них 30 улиц - в Самаре, 13 - в Тольятти. На эти цели выделят более 12 млрд рублей.