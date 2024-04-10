Минувшей ночью в Самаре на улице Садовой начали фрезеровать старое покрытие автодороги

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Дорожные рабочие приступили к удалению старого покрытия. До утра, пока не начался сильный дождь, методом холодного фрезерования сняли 4 200 кв. м полотна (более 9% от общей площади ремонта). Самые трудоемкие работы запланированы по ночам, чтобы днем не увеличивать нагрузку на участки и не создавать автомобилистам дополнительные трудности.

Начали с участка, где ширина дороги составляет 12 метров. Работали захватками. Первая захватка – 350 погонных метров. На улице Садовой в каждом направлении по 2 полосы, но ширина дороги варьируется.

Повышенное внимание уделяется регулированию движения транспорта. Установлены знаки запрета остановки и стоянки.

Автодорога на улице Садовой преобразится в результате работ методом больших «карт» – свыше 100 погонных метров каждая. Ремонт затронет всю ширину проезжей части. Профиль дороги также приведут в порядок. Необходимо, чтобы на автодороге не было застоя дождевой и талой воды, что провоцирует быстрое разрушение покрытия. После ремонта вода будет быстрее уходить в ливневый коллектор.

Также в этом году будут выполнены поставленные задачи еще на 6 дорогах местного значения: ул. Врубеля, ул. Парниковая, 4 проезд, Южный проезд, ул. Куйбышева, ул. Чернореченская (на последних двух запланировано комплексное благоустройство).

Все этапы ремонта круглосуточно будут находиться на контроле заказчика и его подведомственного учреждения – МБУ «Дорожное хозяйство».

Фото: администрация Самары