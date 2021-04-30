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Ландшафтные фигуры на тему космоса украсят Самару

30 апреля 2021 11:43
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Ландшафтные фигуры на тему космоса украсят Самару

Муниципальное предприятие "Спецремстройзеленхоз" собирается приобрести для украшения улиц Самары в 2021 году две ландшафтные фигуры "Полет планеты". На это планируется направить 1,5 миллиона рублей.

Это будет большой арт-объект из трех шаров диаметром 1,2 м, двух цветочниц того же размера и металлических ферм. Длина объекта составит 11,88 м, а высота - 4,16 м. Где именно разместят фигуры, в документации не говорится.

В 2021 году отмечается 60-летие первого полета человека в космос. В 1961 году состоялся легендарный полет Юрия Гагарина, пишет Самру.ру.

Теги: благоустройство космос Ландшафтный дизайн

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