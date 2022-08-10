Качественно и в срок: Дмитрий Азаров провел совещание по строительству метро в Самаре

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Этапы проведения работ и сроки реализации одного из крупнейших инфраструктурных проектов региона – строительства новой станции метро в региональной столице – обсудили на совещании в Правительстве Самарской области, которое провел губернатор Дмитрий Азаров.

«Мы имеем четкий план действий. Я хотел бы, чтобы мы еще раз посмотрели, насколько соблюдаются сроки выполнения работ. Это большая стройка, могут возникать сложности, поэтому необходимо четко понимать ситуацию с проектированием, экспертизами, расселением граждан, которые попадают в зону строительства, а самое главное – выполнением строительно-монтажных работ: что необходимо поправить, оценить совместно взаимодействие подрядчиков, министерства и городской администрации, районных властей. Строительство метро – это общая задача. И только сообща мы можем решить все вопросы своевременно – для того, чтобы обеспечить введение новой станции метро в установленные сроки», – обозначил в начале обсуждения глава региона.

Напомним, возможность завершения строительства первой ветки метро в областной столице появилась благодаря системной и командной работе Губернатора и кабинета министров региона. В прошлом году Дмитрий Азаров обосновал необходимость реализации проекта на заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию, которую возглавляет вице-премьер Марат Хуснуллин. По итогам обсуждения было принято решение о выделении Самарской области 10,4 млрд рублей на развитие метро.

На выделенные средства в рамках комплексного развития территорий строится станция «Театральная». Ее ввод в эксплуатацию позволит решить вопрос эффективной перевозки 3,5 млн пассажиров в год из быстро растущих промышленных районов города. Кроме того, новая станция снимет существующие технологические ограничения и обеспечит сокращение интервала движения поездов с нынешних 15 до 5 минут.

Руководитель областного минстроя Николай Плаксин отметил, что на площадке строительства уже демонтирован асфальт и трамвайные пути, вынесены сети теплоснабжения, произведена укладка водовода В1.1 диаметром 800 мм и водопровод В1.2 для переключения жилых домов диаметром 100-160 мм, ведутся работы по переустройству системы водоотведения. До конца года планируется завершить устройство стартовых котлованов для монтажа тоннелепроходческого механизировованного комплекса.

«Строительство новой станции метро позволит решить застарелые транспортные проблемы и положительно скажется на инвестиционной привлекательности городского округа в целом и отдельно центральной части Самары, – акцентировал внимание участников совещания Дмитрий Азаров. – Очень важно, что строительство значительно улучшит экономическую ситуацию метрополитена. Мы ожидаем увеличение пассажиропотока более чем на 30%. Целый комплекс преимуществ дает ввод в строй именно этой станции метро».

Губернатор поручил главе Самары Елене Лапушкиной на постоянной основе вести коммуникацию с жителями – не только с теми, кто проживает в зоне проведения работ, но и со всем городским сообществом в целом. «Ваша миссия – объяснять людям, рассказывать о проекте, о том какой эффект даст его реализация, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Должен быть назначен ответственный человек, который бы постоянно вел эту работу, осуществлял коммуникацию с гражданами, откликался на их предложения и чаяния, и, если нужно, своевременно корректировал деятельность служб».

Руководитель области убежден, что только командная работа позволит выполнить все намеченные планы с надлежащим качеством. «Вы знаете, что командная работа – принцип взаимодействия Правительства Самарской области, всех муниципалитетов. Но еще раз подчеркну: здесь ни в коем случае муниципалитет, администрация города не должна оставаться в стороне, потому что целый комплекс вопросов находится в вашей зоне ответственности и компетенции, полномочиях местной власти, в том числе, в соответствии с законодательством. Только командная работа может привести к результатам при реализации такого масштабного, непростого проекта в столь сжатые сроки», – заявил Дмитрий Азаров.

В настоящее время протяженности линии Самарского метрополитена составляет 11,6 километров. Всего работает 10 станций. Среднесуточной объем перевозок пассажиров составляет более 28 тысяч человек, в год – свыше 10 миллионов. Ввод новой станции в эксплуатацию позволит увеличить эти показатели. Работы по строительству «Театральной» планируется завершить в 2024 году.

Фото — Андрей Савельев