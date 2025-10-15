Иван Носков проверил ремонт подъездных путей к соцучреждениям в Промышленном районе

168

В ходе рабочего выезда в Промышленный район Иван Носков оценил выполненные работы по модернизации подъездных путей к четырем учреждениям образования – школам №№ 45 и 93 и детским садам №№ 359 и 373 в границах улиц Стара-Загора, Ново-Вокзальной, проспектов Карла Маркса и Кирова. Работы проведены за счет городского бюджета.



«Этот проект – один из самых значимых в рамках работ по усовершенствованию дорожного движения к объектам соцсферы в 2025 году. Учитывая, что здесь находятся две школы и два детских сада, где суммарно занимается почти 2 тысячи детей, в часы пик по утрам и вечерам наблюдается высокий поток пешеходов и автомобилистов. Проект прошел несколько этапов согласования, в том числе с сотрудниками ГИБДД, и уже сегодня жители могут дать оценку выполненным работам», – отметил глава города Самара Иван Носков.



На территории, связывающей четыре социальных учреждения, от пр. Кирова, 190 до пр. Карла Маркса, 336, выполнено устройство порядка 685 метров тротуаров, на площади более 3,3 тысяч квадратных метров заасфальтирован проезд и обустроены парковочные карманы. В настоящее время работы завершены, ведется приемка выполненных работ специалистами МБУ «Дорожное хозяйство». Также для ограничения скорости автомобилистов подрядной организации предстоит установить искусственную дорожную неровность, дорожные знаки «Осторожно, дети» и нанести разметку.

Фото: администрация Самары