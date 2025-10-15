Иван Носков проверил ремонт подъездных путей к соцучреждениям в Промышленном районе

Я нашел ошибку
Главные новости:
За 9 месяцев 2025 года в Сызранском ЛО зарегистрировано 1929 заявлений и сообщений о преступлениях, административных правонарушениях, происшествиях.
В Сызранском ЛО МВД России на транспорте подвели итоги работы
По вопросам обслуживания транспортных карт работает «горячая линия».
Более 55 тысяч транспортных карт приобрели самарцы с начала 2025 года
Региональным оператором АТР является технопарк в сфере высоких технологий «Жигулёвская долина».
Более 850 млн рублей привлек регион в виде грантов Агентства по технологическому развитию
В Самаре ночью 0, +2°С, днем +8, +10°С.
16 октября в регионе местами дождь, до +11°С
Он осмотрел работы, выполненные в рамках летней ремонтной кампании, и обсудил с руководством учреждений планы по дальнейшему обновлению школьных пространств. 
Глава Самары проверил ремонт пищеблоков в школах
В Кинельском районе, после визита губернатора, брошенный мемориальный камень установят на "Аллее Памяти"
Подать на конкурс свои творческие инициативы могут негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. 
Президентский фонд культурных инициатив начал прием заявок на 16 «грантовую волну»
В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
Уголовное дело: тольяттинец избил подростка-велосипедиста, который случайно наехал на его дочь
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.96
-0.89
EUR 92.68
-1.24
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Вечер камерной и органной музыки “Бах и вершины романтизма” пройдет в Самарской кирхе
4000 человек из 5 стран мира уже зарегистрировались на забег «Чистый спорт» в Самаре
Самарцам расскажут о работе над фильмом «Модерн губернии»
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Иван Носков проверил ремонт подъездных путей к соцучреждениям в Промышленном районе

15 октября 2025 15:12
168
В настоящее время работы завершены, ведется приемка выполненных работ специалистами МБУ «Дорожное хозяйство». 

В ходе рабочего выезда в Промышленный район Иван Носков оценил выполненные работы по модернизации подъездных путей к четырем учреждениям образования – школам №№ 45 и 93 и детским садам №№ 359 и 373 в границах улиц Стара-Загора, Ново-Вокзальной, проспектов Карла Маркса и Кирова. Работы проведены за счет городского бюджета.

«Этот проект – один из самых значимых в рамках работ по усовершенствованию дорожного движения к объектам соцсферы в 2025 году. Учитывая, что здесь находятся две школы и два детских сада, где суммарно занимается почти 2 тысячи детей, в часы пик по утрам и вечерам наблюдается высокий поток пешеходов и автомобилистов. Проект прошел несколько этапов согласования, в том числе с сотрудниками ГИБДД, и уже сегодня жители могут дать оценку выполненным работам», – отметил глава города Самара Иван Носков. 

На территории, связывающей четыре социальных учреждения, от пр. Кирова, 190 до пр. Карла Маркса, 336, выполнено устройство порядка 685 метров тротуаров, на площади более 3,3 тысяч квадратных метров заасфальтирован проезд и обустроены парковочные карманы. В настоящее время работы завершены, ведется приемка выполненных работ специалистами МБУ «Дорожное хозяйство». Также для ограничения скорости автомобилистов подрядной организации предстоит установить искусственную дорожную неровность, дорожные знаки «Осторожно, дети» и нанести разметку.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
По вопросам обслуживания транспортных карт работает «горячая линия».
15 октября 2025, 17:25
Более 55 тысяч транспортных карт приобрели самарцы с начала 2025 года
По вопросам обслуживания транспортных карт работает «горячая линия». Общество
69
В Самаре ночью 0, +2°С, днем +8, +10°С.
15 октября 2025, 16:59
16 октября в регионе местами дождь, до +11°С
В Самаре ночью 0, +2°С, днем +8, +10°С. Экология
86
Он осмотрел работы, выполненные в рамках летней ремонтной кампании, и обсудил с руководством учреждений планы по дальнейшему обновлению школьных пространств. 
15 октября 2025, 16:48
Глава Самары проверил ремонт пищеблоков в школах
Он осмотрел работы, выполненные в рамках летней ремонтной кампании, и обсудил с руководством учреждений планы по дальнейшему обновлению школьных пространств.  Общество
90

В центре внимания
В полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» приглашены 30 семейных команд из Самарской области
15 октября 2025  13:26
В полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» приглашены 30 семейных команд из Самарской области
174
Губернатором Самарской области утверждена новая структура регионального Правительства
14 октября 2025  13:43
Губернатором Самарской области утверждена новая структура регионального Правительства
519
Были подведены итоги выезда в Приволжский район, рассмотрены вопросы проведения прививочной кампании против гриппа, капитального ремонта объектов здравоохранения, противодействия несанкционированной торговой деятельности на территории Самарской области.
13 октября 2025  18:20
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
583
Губернатор Самарской области рассказал, когда начнется обновление правительства
13 октября 2025  13:41
Губернатор Самарской области рассказал, когда начнется обновление правительства
531
В Самаре уже 93% жилфонда подключили к теплу
13 октября 2025  10:56
В Самаре уже 93% жилфонда подключили к теплу
416
Весь список