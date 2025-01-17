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Иван Носков: «Одной из основных программ развития Самары станет модернизация электротранспорта и трамвайного сообщения, в частности»

17 января 2025 18:20
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Самара – город с обширной транспортной сетью, причем протяженность трамвайных линий составляет более 166 км.

Самара – город с обширной транспортной сетью, причем протяженность трамвайных линий составляет более 166 км. Трамвай – крайне востребованный вид транспорта среди жителей, однако в настоящее время в его эксплуатации наблюдается ряд серьезных проблем – износ инфраструктуры и подвижного состава составляет более 75%.

Администрация Самары при поддержке Правительства региона уже запустила программу обновления подвижного состава общественного транспорта, в том числе трамваев. Следующим этапом станет капитальный ремонт трамвайного полотна, в том числе рельсовых путей, а также контактных сетей, кабельных линий и тяговых подстанций. 

«Несколько лет назад ряд городов России опрометчиво отказались от наземного электрического пассажирского транспорта, но не Самара. В этом году наш город отметит 110-летие самарского трамвая. Одной из основных программ развития Самары станет модернизация электротранспорта и трамвайного сообщения, в частности. На существующих маршрутах курсируют вагоны с многократно выработанным сроком службы, на некоторых участках трамваи буквально движутся со скоростью пешехода. Из-за их неисправности и схода с линии на наземном электротранспорте возникают затяжные интервалы, люди теряют время на остановках, – рассказал глава города Самара Иван Носков. – Благодаря поддержке губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в 2025 году мы нарастим темпы обновления подвижного состава. Администрация города приступила к новому этапу проектирования капремонта трамвайного полотна, рельсовых путей, контактных сетей и подстанций. Это не быстрая работа, но очень важная для города. Следующим шагом станет непосредственно капремонт».

В состав Трамвайно-троллейбусного управления Самары входят 3 трамвайных и 3 троллейбусных депо, 37 тяговых подстанций, 14 конечных станций трамваев и троллейбусов. Протяженность их контактной сети – 366,8 км. Она изношена на 50%, кабельные линии – на 77%, оборудование на подстанциях – на 54%.

В 2025 году проектирование должны выполнить специалисты двух компаний – ООО «Инстрэл» (1 проект) и ООО «Градопроект» (4 проекта). На разработку проектов муниципальное предприятие «Трамвайно-троллейбусное управление» направило собственные средства – около 16,2 млн руб.

«Проектирование позволит капитально отремонтировать особо проблемные участки. В первую очередь, это контактная сеть по улице Ново-Садовой – в границах улицы Ново-Вокзальной и Постникова оврага, кабельные линии от пересечения Московского шоссе с улицей Ново-Вокзальной – к тяговой подстанции № 20 в районе Ботанического сада и от улицы Антонова-Овсеенко до тяговой подстанции № 28 у перекрестка улиц Революционной и Гаражной. Параллельно идет проектирование для выполнения капремонта участка трамвайных путей протяженностью 2,4 км, пролегающих по улице Ново-Садовой – от улицы Ново-Вокзальной до завода имени Тарасова и далее – до улицы Гастелло, протяженностью 2,1 км», – рассказал заместитель главы Самары Сергей Маркин.

 

Фото:   Администрация Самары

Теги: Самара

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