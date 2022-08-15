Готовность более 70%: Дмитрий Азаров проверил ход строительства развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии в Самаре

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В Самаре в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным, опережающими темпами продолжается возведение двухуровневой автомобильной развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии. Ход строительства объекта, имеющего стратегическое значение для улучшения качества улично-дорожной сети города, проверил Губернатор Дмитрий Азаров.

Строительство транспортной развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии предусматривает устройство путепровода в 575 метров и автомобильной дороги общей протяженностью 1,2 км. Здесь также будут сделаны тротуары, освещение, благоустройство и озеленение прилегающей территории. С учетом важности развязки и с целью минимизации для жителей неудобств, с которыми неизбежно сопряжена реализация такого масштабного объекта, Губернатором Дмитрием Азаровым была поставлена задача обеспечить строительство опережающими темпами.

Основные строительные работы начались в мае 2021 года, когда был залит бетон в первую сваю. Первая балка будущего пролета путепровода была установлена в декабре прошлого года. А уже в июле мостовики завершили монтаж всех 288 балок и приступили к подготовке устройства конструктивных слоев дорожной одежды. Как доложил Главе региона начальник участка подрядной организации Роман Веденин, колоссальный объем работ был выполнен в плане бурения свай, монтажа подпорных стен, опалубки, бетонирования, армирования, переустройства теплосетей. «На объекте завершены работы по возведению опор путепровода и подпорных стен, выполнен монтаж балок пролетных строений. Проект нестандартный, применяем уникальные технологические решения, - сообщил Роман Веденин.

В конце июля была начата укладка асфальтобетонного покрытия – сегодня первый слой уложен на 175 метрах путепровода. Роман Веденин отметил, что к середине августа строительство развязки вышло на финишную прямую, текущая общая техническая готовность объекта превышает 70%. «Сейчас тут трудится более 200 специалистов. Ведем устройство насыпи подходов с устройством нижних слоев дорожной одежды и дождевой канализации, переустраиваем сети электроснабжения, монтируем освещение и перильное ограждение. Идут работы по бетонированию межбалочных швов и гидроизоляции проезжей части. Строительство развязки ведем с опережением графика», - рассказал Губернатору начальник участка подрядной организации.

Дмитрий Азаров подчеркнул: необходимо сохранить высокий темп строительства. По контракту срок ввода объекта в эксплуатацию – конец 2023 года. Главой региона перед подрядчиками поставлена задача – сохраняя качество строительства уже в октябре этого года открыть рабочее движение. «Проект долгожданный - нагрузка на этот перекресток всегда была колоссальная. Важность проекта сподвигает нас к тому, чтобы сделать все необходимые работы как можно скорее, - сказал Губернатор, - Темпы строительства ускоряем. Для этого все необходимое финансирование мы предоставили, и строители не подводят. Сейчас идем с опережением минимум на полгода. Постараемся приложить все усилия, чтобы в октябре было открыто техническое рабочее движение. Это еще не окончание всех работ по строительству, но движение уже планируем начать».

На развязке на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии будет шесть полос движения, по три полосы в каждом направлении. Реализация масштабного проекта эстакады на слиянии основных транспортных потоков Самары позволит значительно разгрузить улично-дорожную сеть в этом районе города. «Понятно, что людям стройка приносит дискомфорт. Но надо потерпеть, чтобы решить проблему, которой десятки лет. Ускоряя темп работ, мы стараемся, чтобы этот период неудобств был как можно меньше», - отметил Губернатор.

Роман Веденин заверил Главу региона, что сейчас у строителей есть все, чтобы выполнить поставленную задачу: «Сплоченность команды строителей, стабильное финансирование, бесперебойные и своевременные поставки стройматериалов - все это позволяет нам вести работу качественно и быстро».

Всего в 2022 году в Самарской области планируется построить и отремонтировать более 600 км дорог. Ряд объектов в регионе вводится с опережением сроков за счет дополнительного финансирования из федерального бюджета. Только в прошлом году Самарской области на дорожное строительство выделили на 4 млрд 700 млн рублей больше, чем предусматривалось изначально. Такую мощную поддержку на федеральном уровне Самарской области удается получать благодаря системной работе Правительства региона и Губернатора Дмитрия Азарова.

Фото: Ирина Бойкина.