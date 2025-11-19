Я нашел ошибку
В Самарской области прошла защита проектов второго потока региональной программы «Наставничество»
В Самаре в «Заварке» пройдет лекция «Cоветский пир: между коллективной мечтой и личным праздником»
Самару празднично оформят к Новому году 
Городские парки Самары начинают готовить к новогодним праздникам

19 ноября 2025 16:15
107
Две 7-метровые искусственные ели украсят Струковский сад и парк им. Юрия Гагарина  в Самаре

Городские парки Самары начинают готовить к новогодним праздникам. Уже приобретены две 7-метровые искусственные ели, которые станут основой новогодних комплексов в Струковском саду и парке им. Юрия Гагарина. Территории парков Дружбы, Победы, Щорса, 50-летия Октября, «Воронежские озера» и «Молодежный» украсят 5-метровые ели, приобретенные МАУ «Парки Самары» в прошлом году. Живые ели нарядят в скверах им. Академика Кузнецова и «Дубовая роща».

В Струковском саду, который ежегодно становится одним из самых востребованных мест для новогодних прогулок, появятся ламповые новогодние комплексы с фотозонами, в том числе традиционно в «Свадебной беседке» (ротонде) и на новой локации – на площадке с перголой. 

Четыре катка общей площадью около 20 тысяч квадратных метров планируют залить в парках 50-летия Октября, им. Юрия Гагарина, Дружбы, а также в парке Победы, благоустроенном в этом году. При оптимальном температурном режиме они будут открыты к середине декабря.  Рядом откроются пункты проката коньков для взрослых и детей, также в трех парках будет доступна услуга заточки. Для гостей подготовят отапливаемые раздевалки, камеры хранения, точки общественного питания с горячими напитками и стритфудом. 

В двух городских парках – 50-летия Октября и парке им. Юрия Гагарина – можно будет взять на прокат и лыжи.

К новогоднему оформлению в скором времени также приступят специалисты МАУ «Самарская набережная». На II очереди под Маяковским спуском установят 12-метровую искусственную ёлку, смонтируют электрогирлянды и новые элементы иллюминации. Каток площадью около 4 тысяч квадратных метров вновь зальют на дорожках от бассейна ЦСКА до Маяковского спуска.

 

Фото:  freepik.com

Иван Носков встретился с активными жителями проспекта Металлургов.
19 ноября 2025, 16:55
В Самаре расширят сеть маршрутов с регулируемым тарифом и льготами в 2026 году
Иван Носков встретился с активными жителями проспекта Металлургов. Транспорт
33
В этом году в обновление дорожных объектов по федеральной программе вложено свыше 1 млрд рублей.
19 ноября 2025, 16:45
В Самаре завершены дорожные работы по национальному проекту «Инфраструктура для жизни»
В этом году в обновление дорожных объектов по федеральной программе вложено свыше 1 млрд рублей. Благоустройство
62
Структура расходов бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов не претерпела существенных изменений.
19 ноября 2025, 16:36
Бюджет Самары вынесен на рассмотрение депутатов гордумы
Структура расходов бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов не претерпела существенных изменений. Экономика
64

В центре внимания
Открывая совещание, он сообщил о кадровых назначениях.
19 ноября 2025  15:03
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
146
Все выявленные нарушения будут пресекаться в установленном законом порядке для обеспечения целостности бюджета и недопущения нерациональных трат.
18 ноября 2025  22:38
По поручению Вячеслава Федорищева в регионе инициирована проверка реализации программы КРСТ
691
В настоящее время вакцинацию прошли 1 млн 630 тысяч жителей региона, что составляет 84% от плана вакцинации и 57% от численности населения.
18 ноября 2025  19:57
Вячеслав Федорищев о вакцинации против гриппа: задача обеспечить максимальную безопасность жителей Самарской области
1245
В Самаре завершается снос расселенных аварийных домов, запланированных на 2025 год
18 ноября 2025  12:00
В Самаре завершается снос расселенных аварийных домов, запланированных на 2025 год
674
утром 18 ноября местами в Самарской области ожидается туман
18 ноября 2025  09:26
Утром 18 ноября местами в Самарской области ожидается туман
683
