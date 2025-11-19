107

Городские парки Самары начинают готовить к новогодним праздникам. Уже приобретены две 7-метровые искусственные ели, которые станут основой новогодних комплексов в Струковском саду и парке им. Юрия Гагарина. Территории парков Дружбы, Победы, Щорса, 50-летия Октября, «Воронежские озера» и «Молодежный» украсят 5-метровые ели, приобретенные МАУ «Парки Самары» в прошлом году. Живые ели нарядят в скверах им. Академика Кузнецова и «Дубовая роща».



В Струковском саду, который ежегодно становится одним из самых востребованных мест для новогодних прогулок, появятся ламповые новогодние комплексы с фотозонами, в том числе традиционно в «Свадебной беседке» (ротонде) и на новой локации – на площадке с перголой.



Четыре катка общей площадью около 20 тысяч квадратных метров планируют залить в парках 50-летия Октября, им. Юрия Гагарина, Дружбы, а также в парке Победы, благоустроенном в этом году. При оптимальном температурном режиме они будут открыты к середине декабря. Рядом откроются пункты проката коньков для взрослых и детей, также в трех парках будет доступна услуга заточки. Для гостей подготовят отапливаемые раздевалки, камеры хранения, точки общественного питания с горячими напитками и стритфудом.

В двух городских парках – 50-летия Октября и парке им. Юрия Гагарина – можно будет взять на прокат и лыжи.



К новогоднему оформлению в скором времени также приступят специалисты МАУ «Самарская набережная». На II очереди под Маяковским спуском установят 12-метровую искусственную ёлку, смонтируют электрогирлянды и новые элементы иллюминации. Каток площадью около 4 тысяч квадратных метров вновь зальют на дорожках от бассейна ЦСКА до Маяковского спуска.

Фото: freepik.com