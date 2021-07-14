Дмитрий Азаров проверил качество ремонта пришкольного интерната в селе Исаклы

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В среду, 14 июля, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проверил качество проведённых работ на территории исаклинской школы им. М.К. Овсянникова, где построили универсальную спортивную площадку и отремонтировали здание интерната.

Спортплощадка появилась благодаря благотворительному фонду «Содействие». Теперь у учеников образовательного учреждения есть больше возможностей для занятий спортом. Сейчас здесь два раза в день занимаются воспитанники секций, что позволило открыть вторую спортплощадку для всех желающих.

Также глава региона вместе с директором учебного учреждения Евгенией Нестеровой оценил результаты проведённого капремонта в здании школьного интерната. В 2018 году, когда Дмитрий Азаров посещал Исаклинский район, здание пребывало в плохом состоянии и было непригодным для проживания детей. Тогда главу региона попросили помочь с восстановлением интерната. По поручению губернатора работы были выполнены всего за год. В здании заменили все инженерные системы, систему отопления, выполнен ремонт внутренних помещений. Сегодня это полностью отремонтированное здание принимает детей в учебный период. Сегодня здесь есть современные учебные классы, собственный спортзал, комнаты отдыха.

Пришкольный интернат рассчитан на 100 мест. В настоящее время в нем проживают 94 школьника из Исаклинского, Сергиевского, Кошкинского, Похвистневского районов. «Здесь живут дети, которые учатся в кадетских классах из других районов, ученики экономического лицея. Поэтому интернат нам был очень нужен», — отметила Евгения Нестерова.

«Теперь у вас есть спортивный комплекс, который дополнительно усилился спортплощадкой. Рядом замечательный и современный стадион, образовательный центр с мини-кванториумом и «Точкой роста». Когда ребята из малых сел сюда приезжают, они имеют совершенно другие возможности получения качественного образования. Теперь у вас созданы условия и для проживания детей. Это очень важно», — резюмировал губернатор.

Фото: СОВА