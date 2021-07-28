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В среду, 28 июля, во время рабочей поездки в Кинель-Черкасский район Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства культурно-досугового центра в Тимашево.

Работы по возведению этого значимого для жителей села объекта стартовали в начале лета этого года благодаря национальному проекту «Культура» на месте старого ДК. А завершиться должны уже в ноябре.

«Приходится работать быстро, потому что объект мы должны сдать в этом году. Сейчас идет устройство фундамента, – рассказал главный инженер подрядной организации Алексей Юриков. – В ближайшее время мы планируем работать сразу в две смены, чтобы центр открылся уже в начале декабря. Параллельно будем прокладывать инженерные сети. Мы не хотим никого подводить, особенно жителей села, и постараемся все сделать в срок».

Жители Тимашево рассказали Губернатору о том, что в их селе уже более 20 лет нет своего полноценного Дома культуры – с тех пор как старый пришел в негодность. Сейчас творческие коллективы собираются в актовом зале школы. На одной площадке проводятся занятия по рисованию, хореографии и вокалу. Желающих заниматься творчеством – много, поэтому тимашевцы с нетерпением ждут открытия этого культурно-досугового центра и следят за ходом работ.

«Это святое для нас место, и мы настоятельно просили возродить клуб, культурную жизнь нашего села. Все сельчане с нетерпением ждут его открытия. И мы рады, что уже в этом году благодаря Губернатору, национальному проекту у нас появится современный клуб, где люди смогут не только заниматься творчеством, но и отдыхать душой», – отметил председатель совета ветеранов Тимашево Юрий Четверов.

Глава Кинель-Черкасского района Сергей Радько рассказал руководителю региона, что в культурном центре будет современный концертный зал на 150 зрительских мест, появятся хореографические классы, вокальные студии, а в просторном фойе планируется проводить выставки.

«На базе старого дома культуры был шахматный клуб, мы его планируем возродить. Тренажерный зал создадим, чтобы люди занимались спортом, театральную студию планируем вновь организовать, которой сейчас нет», – поделилась планами директор КДЦ Марина Савич.

Заместитель министра культуры региона Ирина Калягина добавила, что в культурном центре появится и современная модельная библиотека. Дмитрий Азаров поручил областному минкульту обратить внимание на техническую оснащенность центра: «Мы должны сделать все на самом высоком уровне. Важно, чтобы оборудование было все новое, в том числе необходимые музыкальные инструменты. Посоветуйтесь с творческими коллективами, руководством села, дома культуры и определите, что еще необходимо для творчества людей».

Рядом со строящимся культурно-досуговым центром находится здание бывшего сахарного завода. Собственник территории сейчас ведет демонтаж всех конструкций. «Надеемся, что к открытию КДЦ сахарный завод будет полностью разобран», – отметил Сергей Радько.

Дмитрий Азаров поручил Главе района вместе с местной администрацией внимательно следить за ходом работ и контролировать вывоз и утилизацию строительных отходов: «Контролируйте ежедневно. Вопросы экологии сегодня все больше и больше волнуют людей, и это справедливо. Здесь будет формироваться большой объем строительных отходов. Вы должны четко понимать, куда он будет направлен: на переработку или утилизацию. Отследите»!

Уже в следующем году прилегающую к центру территорию приведут в порядок: организуют танцплощадку, высадят цветы и деревья, установят скамейки. Проект благоустройства сейчас на стадии разработки и обсуждения с жителями Тимашево. А сам проект КДЦ в будущем планируют сделать модельным для тиражирования на других территориях.