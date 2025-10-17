Я нашел ошибку
Более 300 контейнерных площадок модернизировано в Самаре в этом году

17 октября 2025 17:29
В этом году в городе предусмотрен капитальный ремонт 200 площадок и оборудование 132 новых локаций для сбора бытового мусора.

В Самаре завершаются работы по обновлению контейнерных площадок. В этом году в городе предусмотрен капитальный ремонт 200 площадок и оборудование 132 новых локаций для сбора бытового мусора. Модульные контейнерные площадки закрытого типа установлены в том числе в границах основных экскурсионных маршрутов в Самарском, Ленинском и Октябрьском районах. 

В настоящее время работы заканчиваются на единичных локациях – например, на улице Чапаевской вблизи перекрестка с улицей Венцека, где новые модули закрытого типа для сбора твердых коммунальных отходов смонтировали вдоль дороги. 

«Новые контейнерные площадки закрытого типа прижились и довольно быстро показали свою эффективность. Они из металла, что хорошо с точки зрения пожарной безопасности, имеют крышу и отсек для складирования крупногабаритных отходов, а модули в историческом центре имеют дверцы. При необходимости устройства основания рабочие укладывают прослойку щебня, который выступает и в качестве дренажа», – отметила глава Ленинского района Самары Елена Бондаренко. 

На контейнерных площадках, включая обновленные, расставлено 3384 новых бака объемом 1,1 кубометра, закупленных в рамках областной субсидии. Дополнительными емкостями дооснащают локации, где контейнеры систематически переполняются: всего за весенне-летний сезон размещено более 570 дополнительных контейнеров. Кроме того, на 747 контейнерных площадках заменено 838 поврежденных баков. 

Ежедневный мониторинг состояния контейнерных площадок осуществляют сотрудники департамента городского хозяйства и экологии администрации города, а также – в процессе своей работы – региональный оператор АО «Экология».

 

Фото:  пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

