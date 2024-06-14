В Самарской области принимают заявки на участие в образовательной программе «Мама-предприниматель»

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Жительницы Самарской области, которые мечтают попробовать свои силы в предпринимательстве, могут подавать заявки на участие в специальном образовательном проекте «Мама-предприниматель 2024». Ежегодно программа помогает десяткам женщин успешно воплощать свои идеи в жизнь, стартовать в бизнесе и развивать любимое дело. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

«Программа «Мама-предприниматель» становится все более востребованной. Только в прошлом году мы приняли 5 тысяч заявок, участницами всех треков стали 3,5 тысяч женщин, объем грантовой поддержки приблизился к отметке 10 млн рублей, еще 5 млн рублей было потрачено в рамках других инструментов поддержки», – отметила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

В Самарской области региональный этап организует областное минэкономразвития и региональный центр «Мой бизнес». Заявки могут подавать женщины с несовершеннолетними детьми. Они могут быть начинающими предпринимателями (с бизнесом до 1 года), самозанятыми или только планировать создать свое дело.

«Программа «Мама-предприниматель» решает важную социальную задачу самореализации женщин, которые готовы совмещать роль мамы и предпринимателя. Каждая участница получает ценные знания, упаковывает свой проект, получает обратную связь от экспертов и составляет план поэтапного развития. Мы приглашаем жительниц Самарской области подавать заявки, пробовать свои силы и воплощать свои бизнес-идеи в жизнь», - сказал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Для участниц запланирован образовательный курс по основам ведения предпринимательской деятельности. Каждая узнает, как прокачать бизнес-идею или масштабировать действующий проект, какие меры господдержки помогут в развитии конкретного проекта, как работать с маркетингом бизнеса и продукта, как финансово оцифровать потенциальную прибыльность бизнеса и др.

«Ежегодно мы помогаем участницам программы делать свои первые шаги в бизнесе. С каждым занятием они становятся увереннее в себе, под руководством наставников создают полноценные проекты, презентуют их и доказывают перспективность своих идей. И мы очень рады следить за развитием наших выпускниц, многие из которых успешно продолжают свой предпринимательский путь», - подчеркнула руководитель департамента развития предпринимательства областного минэкономразвития Лариса Названова.

Заявки принимаются до 5 сентября на сайте мамапредприниматель.рф. Обучение пройдет в двух городах: в Самаре с 23 по 26 сентября, в Тольятти - с 16 по 19 сентября. По итогам образовательного интенсива экспертная комиссия выберет финалисток, которые посоревнуются за главный приз - грант в размере 100 тысяч рублей на запуск или развитие своего дела.

Региональный финал пройдет 30 сентября в Самаре. Победительница также сможет побороться за 1 млн рублей в федеральном этапе программы.

Фото: freepik.com