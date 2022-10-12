94

Власти РФ хотят устранить запрет на совмещение военной службы с бизнесом. Сегодня в Госдуму будет внесен соответствующий законопроект, разработанный группой сенаторов и депутатов по инициативе правительства РФ, пишут «Ведомости».

По данным издания, документ должен устранить правовую коллизию, которая по сути запрещает совмещение статуса предпринимателя и военнослужащего. Сейчас таким бизнесменам запрещено заниматься бизнесом лично или через доверенных лиц. Законопроект это ограничение устраняет. Он предполагает предоставление, подпавшим под мобилизацию предпринимателям, семь дней на передачу всех дел в своем бизнесе доверительному управляющему.