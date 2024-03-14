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Ветерану СВО в Самарской области помогли открыть собственное дело

14 марта 2024 11:52
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Ветерану СВО в Самарской области помогли открыть собственное дело

В самарский филиал фонда «Защитники Отечества» обратился участник СВО Сергей Захаров. Ветеран просил посодействовать в открытии своего бизнеса – кафе здорового питания.


«Я вкладываю в приготовление блюд всю душу и сердце, - говорит Сергей Захаров. - Очень важно в наше время активно заниматься спортом и правильно питаться. Моя еда максимально здоровая. Я даже кексы делаю с протеином! Все масла безопасные, соблюдение КБЖУ в полном объеме».
В самарском филиале фонда ветерану СВО рассказали, какие меры соцподдержки он может получить и помогли их оформить. Соцкоординатор связалась с центром «Мой бизнес», чтобы специалисты помогли защитнику написать бизнес-план. 
«Сейчас филиал оказывает содействие ветерану по масштабированию бизнеса и дополнительной ресурсной поддержке его прекрасной идеи, - рассказывает соцкоординатор филиала Оксана Пушкина. - Сергей ведет активный образ жизни и готовит такую же здоровую, вкусную еду. На сегодняшний день он реализует свою продукцию в нашем филиале. Каждый, кто приходит к нам за помощью, может попробовать такую наивкуснейшую еду».
Напомним, что самарский филиал фонда «Защитники Отечества» начал работать 1 июня 2023 года. Сюда за поддержкой по разным вопросам могут обратиться участники СВО и их семьи. Соцкоординаторы помогают оформить выплату господдержки, получить помощь с трудоустройством или оформлением документов, а также любую другую.
 

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