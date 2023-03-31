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В Жигулевске открылся одиннадцатый центр региональной сети «Мой бизнес»

31 марта 2023 13:36
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В Жигулевске открылся одиннадцатый центр региональной сети «Мой бизнес»

30 марта 2023 года в Жигулевске торжественно открыли центр «Мой бизнес». Его задача - помогать в режиме единого окна малым и средним предпринимателям на всех этапах развития собственного дела - от стартапа до выхода на внешние рынки.

Старт работе центра дали министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов, глава Жигулевска Илья Сухих, уполномоченный по защите прав предпринимателей Самарской области Эдуард Харченко, председатель самарского реготделения «Опоры России» Ирина Титова, представители бизнеса.

Создание таких площадок ведется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Формированию благоприятной деловой среды в 63-м регионе уделяет большое внимание Глава Самарской области Дмитрий Азаров. Центрами «Мой бизнес» за последние два года оказано почти 63 тыс. услуг предпринимателям ргеиона.

«Сегодня мы открываем одиннадцатый центр «Мой бизнес», делаем это по поручению Губернатора. В рамках нацпроекта в регионе достаточно было открыть один, но это точно не для Самарской области. Для нас развитие бизнеса является одним из абсолютных приоритетов, - сказал министр Богданов в ходе торжественной церемонии. - В каждом городском округе теперь есть свой дома предпринимателя, а в Самаре работает еще и региональный центр «Мой бизнес», который координирует общую работу и, в том числе, в его стенах работает вся инфраструктура поддержки предпринимательства».

Теперь жигулевским предпринимателям доступен широкий перечень услуг, которые предоставляет организация. В центр «Мой бизнес» можно обратиться за консультацией по самым разным вопросам ведения своего дела: подать документы на регистрацию ИП или организации, получить бухгалтерские, юридические услуги, а также подать заявку на получение инструментов господдержки.

Раньше специалисты муниципального фонда развития предпринимательства вели прием в небольшом кабинете, здесь можно было получить консультацию и сдать отчетность. Теперь для бизнеса создан комфортный офис, а возможности – существенно расширились. Жигулевским предпринимателям стали доступны консультации по всем вопросам ведения своего дела, появилась возможность подачи заявок на получение мер поддержки и льготной аренды переговорных комнат и зала для проведения обучающих мероприятий.

Глава областного минэкономразвития выразил надежду, что жигулевский центр станет серьезным подспорьем для местного бизнеса, а «семья центров» будет всесторонне помогать самому молодому дому предпринимателя большой региональной сети.

Дмитрий Богданов также провел встречу с местными предпринимателями, рассказал о действующих мерах поддержки, а также ответил на все волнующие вопросы.

«Предприниматель не должен думать, куда ему обратиться за помощью. Физическое место – это центр «Мой бизнес», а виртуальное – наш портал mybiz63.ru. Неслучайно центр открыли на базе МФЦ, чтобы государственные и муниципальные услуги, услуги для бизнеса - все было здесь», - сделал акцент министр.

Илья Сухих отметил, что в Жигулевске в последние годы заметно прирастает число предпринимателей и самозанятых. «Поступает огромное количество вопросов по ведению своего дела. Для того, чтобы в комфортных условиях консультировать предпринимателей, предлагать им участвовать в действующих программах, рассказывать о том, как сегодня можно развивать свой бизнес, мы и открываем центр «Мой бизнес», - подчеркнул глава Жигулевска.

Предпринимательница Екатерина Малышева занимается цветочным бизнесом. Она уже многократно обращалась в муниципальный фонд развития предпринимательства. С открытием центра «Мой бизнес», признается жигулевская бизнес-леди, для местных предпринимателей открываются широкий круг возможностей. «Это очень значимое событие, мы очень рады, что у нас появилось такое место. Очень ценно, что я могу, например, не тратить собственные средства на бухгалтера, а могу обратиться за этими услугами сюда, в центр «Мой бизнес», - отметила Екатерина Малышева 

 

 

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