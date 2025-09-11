Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре ночью +6, +8°С, днем +15, +17°С.
12 сентября в регионе без осадков, до +18°С
Это значимое событие соберет представителей российской и зарубежной культурной среды, деятелей искусства, бизнес-сообщества и органов власти.
Делегация региона принимает участие в XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур
13 сентября в Самаре состоится Чемпионат Самарской области по дуатлону.
В Самаре перекроют участки нескольких улиц в районе стадиона «Самара Арена»
В число призеров вошли 12 спортсменов из Самарской области.
Сборная России успешно выступила на чемпионате и первенстве мира по пляжному теннису
В Екатеринбурге стартовал чемпионат России по прыжкам на батуте
Планируется запустить авиасообщение с Москвой, Санкт-Петербургом, Екатеринбургом, Красноярском, Уфой, Казанью и Новосибирском.
Минтранс: аэропорт Краснодара, закрытый с 2022 года, возобновил работу
Победители второго этапа получили право участвовать в Всероссийском конкурсе профессионального мастерства, объединяющем лучших сотрудников спецподразделений ФСИН со всей страны.
В Самарской области завершился второй этап конкурса профмастерства спецподразделений ФСИН России 
После столкновения автомобилей медицинская помощь потребовалась одному из водителей.
В Самаре на пересечении улиц Молодогвардейской и Первомайской столкнулись две иномарки
Лента новостей
Арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность» приглашает жителей и гостей Самары
13 сентября в рамках празднования 439-летия Самары Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
В центре «Мой бизнес» стартовало обучение для креативных предпринимателей региона

11 сентября 2025 17:10
148
Более 200 представителей креативного сектора экономики прошли отбор и приступили к прохождению курса.

На площадке регионального центра «Мой бизнес» началось обучение для предпринимателей сферы креативных индустрий. Более 200 представителей креативного сектора экономики прошли отбор и приступили к прохождению курса. Выпускники программы, успешно защитившие свои бизнес-проекты перед экспертной комиссией, смогут претендовать на грант до 500 тысяч рублей на развитие своих творческих проектов.
«В Самарской области мы активно развиваем направление креативных индустрий, расширяем инструментарий господдержки. И данный обучающий курс, а затем и грантовый конкурс, – большой шаг для поддержки наших творческих предпринимателей. Мы надеемся, что по итогу интенсива участники приобретут новые знания, расширят круг своих знакомств, партнерских связей, а грант станет хорошим толчком для развития их бизнеса», – отметила руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития и инвестиций Самарской области Лариса Названова. 
Обучающий курс будет проходить в течение 3 недель в Доме предпринимателя, со слушателями будут работать региональные и федеральные спикеры, которые помогут освоить базовые предпринимательские навыки и навыки управления креативным проектом. Отдельные занятия предусмотрены со специалистами центра «Мой бизнес», которые помогут упаковать заявку на грант. Предприниматели, прошедшие не менее 70% курса, и защитившие бизнес-проект получают сертификат и доступ к регистрации заявки на грант.
«Я приехал из Тольятти, развиваю цифровое направление: это различные мультипликационные истории, проекты с автоматизацией, цифровой грамотностью. Всегда слежу за грантами, поддерживающими программами в нашей сфере, и наткнулся на данное обучение. Знания очень ценны, ну и финансовая поддержка для любого бизнеса – это большая помощь, надеюсь всё получится», – поделился предприниматель Михаил Чемоданов.
«Мы работаем в сфере исполнительского искусства, ставим цирковые и театрализованные шоу. Проект трудозатратный и не всегда окупается, мы поняли, что пришло время расти и развиваться, необходимо закупить собственное оборудование. И как раз на консультации в центре «Мой бизнес» нам рассказали про грант и обучение. От курса надеемся получить знания, как масштабироваться и финансовую поддержку для реализации наших творческих идей», – рассказывают супруги Александр Карачев и Марина Пичугина, руководители театра пантомимы "Гримасы".
Мера поддержки реализуется областным минэкономразвития и региональным центром «Мой бизнес» по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».
В центрах «Мой бизнес» Самарской области и на портале mybiz63.ru предприниматели из сферы креативных индустрий могут воспользоваться различными инструментами господдержки: содействие в продвижении продукции, участие в тематических региональных и федеральных выставках, информационно-консультационная поддержка.

 

Фото: минэкономразвития СО

Теги: Самара

