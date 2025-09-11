В центре «Мой бизнес» стартовало обучение для креативных предпринимателей региона

148

На площадке регионального центра «Мой бизнес» началось обучение для предпринимателей сферы креативных индустрий. Более 200 представителей креативного сектора экономики прошли отбор и приступили к прохождению курса. Выпускники программы, успешно защитившие свои бизнес-проекты перед экспертной комиссией, смогут претендовать на грант до 500 тысяч рублей на развитие своих творческих проектов.

«В Самарской области мы активно развиваем направление креативных индустрий, расширяем инструментарий господдержки. И данный обучающий курс, а затем и грантовый конкурс, – большой шаг для поддержки наших творческих предпринимателей. Мы надеемся, что по итогу интенсива участники приобретут новые знания, расширят круг своих знакомств, партнерских связей, а грант станет хорошим толчком для развития их бизнеса», – отметила руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития и инвестиций Самарской области Лариса Названова.

Обучающий курс будет проходить в течение 3 недель в Доме предпринимателя, со слушателями будут работать региональные и федеральные спикеры, которые помогут освоить базовые предпринимательские навыки и навыки управления креативным проектом. Отдельные занятия предусмотрены со специалистами центра «Мой бизнес», которые помогут упаковать заявку на грант. Предприниматели, прошедшие не менее 70% курса, и защитившие бизнес-проект получают сертификат и доступ к регистрации заявки на грант.

«Я приехал из Тольятти, развиваю цифровое направление: это различные мультипликационные истории, проекты с автоматизацией, цифровой грамотностью. Всегда слежу за грантами, поддерживающими программами в нашей сфере, и наткнулся на данное обучение. Знания очень ценны, ну и финансовая поддержка для любого бизнеса – это большая помощь, надеюсь всё получится», – поделился предприниматель Михаил Чемоданов.

«Мы работаем в сфере исполнительского искусства, ставим цирковые и театрализованные шоу. Проект трудозатратный и не всегда окупается, мы поняли, что пришло время расти и развиваться, необходимо закупить собственное оборудование. И как раз на консультации в центре «Мой бизнес» нам рассказали про грант и обучение. От курса надеемся получить знания, как масштабироваться и финансовую поддержку для реализации наших творческих идей», – рассказывают супруги Александр Карачев и Марина Пичугина, руководители театра пантомимы "Гримасы".

Мера поддержки реализуется областным минэкономразвития и региональным центром «Мой бизнес» по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».

В центрах «Мой бизнес» Самарской области и на портале mybiz63.ru предприниматели из сферы креативных индустрий могут воспользоваться различными инструментами господдержки: содействие в продвижении продукции, участие в тематических региональных и федеральных выставках, информационно-консультационная поддержка.

Фото: минэкономразвития СО