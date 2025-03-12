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В Самарском бизнес-инкубаторе прошел открытый прием предпринимателей

12 марта 2025 21:07
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На прием пришло более 40 предпринимателей со всей Самарской области.

12 марта в Самарском бизнес-инкубаторе прокурор области Сергей Берижицкий, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Эдуард Харченко и глава города Самара Иван Носков провели прием предпринимателей. 

«Самара - не только крупный промышленный центр, но и центр предпринимательства, а кроме того, связующее звено между соседними муниципалитетами. Сегодняшнее мероприятие - это в первую очередь возможность для малого бизнеса получить высококвалифицированную консультацию и помощь в решении своих правовых вопросов. Для нас особенно важно услышать с какими сложностями сталкиваются наши предприниматели при развитии своего дела и выработать вместе с прокуратурой и правительством области решения, которые позволят их сократить. Мы намерены выстраивать свою работу таким образом, чтобы любой законопослушный предприниматель имел возможности комфортной работы на благо Самары и ее жителей», - подчеркнул глава города Самара Иван Носков.

На прием пришло более 40 предпринимателей со всей Самарской области. Диалог состоялся в режиме «свободного микрофона», свою проблему озвучил каждый желающий. Представителей самарского бизнеса интересовали вопросы обжалования действий контролирующих органов, налогообложения и незаконной торговли в Самаре, порядок заключения договоров с «Ярмарками Самары». Иван Носков отметил, что в ближайшее время для самарских предпринимателей организуют консультацию на базе бизнес-инкубатора, где разъяснят сроки и порядок заключения договоров с «Ярмарками Самары». Подобные консультации на постоянной основе проводит Департамент экономического развития, инвестиций и торговли по предварительной записи по телефону: 332-28-43.

«Все поднятые вопросы мы обязательно возьмем в работу, и если не удастся найти решение сразу, будем детально изучать проблему и разрабатывать план действий совместно с соответствующими органами власти», - сказал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Самарской области Эдуард Харченко.

Начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Самарской области Дмитрий Макаров отметил, что прямые встречи позволяют оперативно решать возникающие проблемы, а каждое обращение остаётся на контроле до полного устранения выявленных нарушений.

«Подобные приемы дают нам возможность сосредоточиться на актуальных проблемах без участия посредников. В прошлом году более тысячи предпринимателей получили реальную защиту через средства прокурорского надзора. Понимая проблему конкретного заявителя, мы уходим на решение проблем целого предпринимательского сообщества. Ключевая задача - обеспечить фактическое устранение нарушенного права заявителя», - подчеркнул Дмитрий Макаров.

На базе Самарского бизнес-икубатора регулярно проводятся бесплатные юридические, бухгалтерские и налоговые консультации.

Для записи на консультацию можно позвонить по номеру телефона: +7 (846) 207-55-40
Или написать на адрес электронной почты: event@sbi63.ru

 

Фото:    администрация Самары

Теги: Самара

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