В Самарской области за 2020 год центр «Мой бизнес» оказал предпринимателям около 20 тысяч услуг

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В Самарской области активно создается сеть центров «Мой бизнес», где предприниматели получают услуги в режиме «одного окна». Формирование комфортной среды для развития малого и среднего бизнеса ведется в регионе в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«Усилия правительства региона, муниципальных властей должны быть направлены на то, чтобы человек, имеющий талант предпринимательства, имел возможность самореализоваться. А значит, и создавать новые рабочие места, создавать новые идеи, коммерческие продукты, технологии и внедрять их в жизнь», – подчеркивал ранее Глава региона Дмитрий Азаров.

Центры уже действуют в Самаре, Тольятти, Отрадном, Сызрани, Новокуйбышевске и Чапаевске. В планах регионального минэкономразвития на этот год открыть аналогичные «МФЦ для бизнеса» в Похвистнево, Кинеле и Октябрьске.

«За 2020 год структура центров «Мой бизнес» Самарской области оказала предпринимателям региона около 20 тысяч услуг, в том числе консультации по разным вопросам, помощь в регистрации своего дела, оформление заявок на получение кредитов, мер господдержки, содействие при выходе на электронные торговые площадки, создание сайтов и многое другое, - рассказал об итогах работы министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – Кроме того, теперь у нас есть единая система регистрации всех запросов предпринимателей – эта информация помогает нам в онлайн-режиме получать данные о наиболее востребованных услугах, делать выводы о том, что волнует предпринимателей здесь и сейчас».

Весной в Самаре будет также открыт региональный центр «Мой бизнес», где будет размещена региональная инфраструктура поддержки предпринимательства: ГФСО, ИКАСО, Фонд «Центр развития предпринимательства Самарской области», «Центр поддержки экспорта Самарской области», а также Уполномоченный по правам предпринимателей Самарской области.

В дополнение к работе центров в регионе были созданы онлайн-инструменты поддержки предпринимателей: портал mybiz63.ru, где собрана вся актуальная информация о мерах господдержки и «горячая линия» 8-800-300-63-63 для консультаций.