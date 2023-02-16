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В Самарской области увеличивается государственная поддержка сельхозкооперативов

16 февраля 2023 11:19
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В Самарской области увеличивается государственная поддержка сельхозкооперативов

В 2023 году в Самарской области на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов будет направлено на 22 миллиона рублей больше, чем в прошлом году. Планируется оказать комплексную государственную поддержку не менее 19 сельскохозяйственным потребительским кооперативам. Сумма бюджетных средств превысит 67 миллионов рублей.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно отмечал растущий из года в год вклад малых форм хозяйствования в региональный валовой продукт и обеспечение продовольственной безопасности. Благодаря вниманию Главы региона к вопросам развития сельского хозяйства в Самарской области оказывается широкий спектр мер поддержки субъектам малого предпринимательства. И речь идет не только об адресной поддержке фермеров, но и их объединений - сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

Сельскохозяйственная потребительская кооперация сегодня является немаловажным фактором развития сельхозпроизводства. Поэтому в национальном проекте «Малое и среднее предпринимательство» поддержка кооперативов выделена в отдельное направление. Пользу от объединения понимают и сами фермеры: сообща выгоднее приобретать технику и скот, субсидирование затрат на которых в рамках кооператива достигает 50%. Выгоднее и реализовывать продукцию, формируя большие партии, заготавливать корма, хранить урожай.

«Покупая различную технику, мы от минсельхоза получаем 50% от стоимости приобретенного товара. Это очень привлекательная сторона работы в кооперативе. Основная цель – помочь членам кооператива развиваться, получать более высокие урожаи, высокие надои, высокий привес мяса. И потребитель в выигрыше, получая свежую качественную местную продукцию», - уверен председатель кооператива «Андреевка» Кошкинского района Николай Иванов.

За период реализации мероприятий нацпроекта на поддержку сельскохозяйственных кооперативов в Самарской области было направлено свыше 87 миллионв рублей. Субсидиями на приобретение техники, перерабатывающего оборудования, крупного рогатого скота молочного направления воспользовалось 18 сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Ежегодно число получателей господдержки растет: если в 2019 году за субсидией обратилось 4 сельскохозяйственных потребительских кооператива, то в 2022 эффективность данной меры оценили уже 14 организаций.

В 2022 году в Самарской области в сельскохозяйственную потребительскую кооперацию вступили 144 новых члена. 

На шесть новых членов увеличился сельхозкооператив «Сызранский», который теперь объединяет 11 фермеров. Общими усилиями при поддержке нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» сельхозкооператоры построили близ поселка Варламово убойный цех. Возвели здание, закупили оборудование, смонтировали линию. Цена вопроса – около 50 млн рублей, при этом 50% стоимости оборудования возместил субсидией региональный минсельхоз.

«Наш кооператив и бойню построил с поддержкой государства, и нетелей приобрел с поддержкой государства. Такая весомая поддержка помогает нам сегодня развиваться», - заместитель председателя сельскохозяйственного кооператива «Сызранский» говорит Армен Авдоян.

«Объединение приобрело новую технику. Фермеры намерены построить цех вторичной переработки мяса и создавать полуфабрикаты. В общей сложности сельхозкооператив содержит 500 голов КРС. Построенная кооператорами убойная площадка – единственная в районе», – отметил руководитель управления сельского хозяйства м.р. Сызранский Александр Старцев.

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