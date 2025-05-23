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В Самарской области открылась серия выездных совещаний для предпринимательского сообщества

23 мая 2025 10:53
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В Самарской области открылась серия выездных совещаний для предпринимательского сообщества

В Самарской области открылась серия выездных семинаров-совещаний, участниками которых стали представители министерства имущественных отношений региона, самарского Росреестра, Управления Федеральной налоговой службы России по Самарской области, Торгово-промышленной палаты, главы сельских поселений районов и представители предпринимательского сообщества. Первые встречи прошли в селах Большая Черниговка и Большая Глушица Самарской области.

На встречах были затронуты актуальные вопросы ведения Государственного адресного реестра и эксплуатации федеральной информационной адресной системы и наиболее часто допускаемые ошибки при размещении сведений. Также обсудили вопросы органов местного самоуправления, возникающие при реализации полномочий по распоряжению государственным и муниципальным имуществом.

Спикером от Управления Росреестра по Самарской области выступил начальник отдела регистрации в электронном виде Дмитрий Кожевников. Его доклад об электронных услугах в сфере недвижимости с приложением пошаговой инструкции работы в личном кабинете официального сайта Росреестра вызвал живой интерес среди представителей юридических лиц, которые с 1 марта 2025 года обязаны представлять заявления и документы в Росреестр исключительно в электронном виде.

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