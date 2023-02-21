В Самарской области объявлен прием документов на получение грантов «Агростартап»

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В текущем году на грантовую поддержку самарских фермеров в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» будет направлено более 63,5 млн рублей. Средства областного и федерального бюджетов помогут заявителям воплотить в жизнь свои аграрные бизнес-проекты.



Глава региона Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что именно субъекты малого и среднего предпринимательства являются перспективным направлением дальнейшего развития агропромышленного комплекса. «За последние годы доля в валовом региональном продукте малых форм хозяйствования значительно выросла. Необходимо продолжить работу по развитию малых форм хозяйствования», – уверен Губернатор.



Гранты по направлению «Агростартап» дают возможность физическим лицам или владельцам личных подворий инициировать свой проект, участвовать в конкурсе и при определении победителем зарегистрировать КФХ и приступить к реализации. Помимо увеличения поголовья, обеспечения техникой и оборудованием, выпуска собственной фермерской продукции, еще одним положительным эффектом гранта является создание новых рабочих мест.



В 2022 году победителями конкурсного отбора «Агростартап» в рамках нацпроекта было признано 20 заявителей.



«Узнали про программу «Агростартап» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Подумав, мы решились. Друг посоветовал обратиться в Центр компетенций «Самара – АРИС». Там нам помогли составить пятилетний бизнес-план, с чем мы и вышли на конкурс. И неожиданно для себя вошли в двадцатку сильнейших. Грант в размере 5 млн рублей, добавив собственные средства, направили на покупку трактора, фронтального погрузчика, дисковой бороны, косилки, молокоохладителя на 500 литров и обмотчика рулонов. Он необходим при заготовке сена», – рассказал Алексей Аваев, глава крестьянско-фермерского хозяйства «Аленка» Сергиевского района.



Подать заявки на участие в конкурсном отборе можно до 21 марта 2023 года по адресу: 443100, Самарская область, г. Самара, ул. Невская, д.1,

е-mail: mcx@samregion.ru, телефон: (846) 214-78-96, каб. 113.



Подробнее с критериями, условиями участия и перечнем документов можно ознакомиться в разделах «Документы» и «Грантовая поддержка» по адресу: https://mcx.samregion.ru.