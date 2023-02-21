В Самарской области объявлен прием документов на получение грантов «Агростартап»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Всего были переданы более 1 миллиона 700 тысяч рублей.
В Самарской области индивидуальный предприниматель за взятку врачу-патологоанатому получал сведения об умерших
Чтобы у каждого бойца была возможность навестить семьи.
Путин предложил предоставлять всем военным раз в полгода отпуск в 14 дней
Он назвал бизнесменов сильными людьми и призвал их вкладываться в Россию.
Путин призвал российских бизнесменов инвестировать в Россию
Он рассказал о профилактике ДТП, причинах и условиях и их предотвращениях.
Перед сотрудниками УФСИН СО выступил представитель ДПС Самары Самара
Путин заявил о продолжении программы бесплатной газификации
Путин заявил о продолжении программы бесплатной газификации
ВВП России по итогам 2022 года снизился на 2,1 процента.
ВВП России по итогам 2022 года снизился на 2,1 процента
На ЖД в Сызрани нашли тело человека без головы
На ЖД в Сызрани нашли тело человека без головы
На выступление Президента в Гостином дворе приглашены полторы тысячи человек
На выступление Президента в Гостином дворе приглашены полторы тысячи человек
Наверх
Самара  -3 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.04
-0.72
EUR 79.13
-0.48
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев приглашают принять участие в новом, уже третьем благотворительном походе с собаками породы хаски
Игроки «Крыльев Советов» Писарский, Гарре и Рассказов встретятся с болельщиками
Военнослужащие из Тольятти стали серебряными призерами чемпионата ЦВО по армейскому рукопашному бою
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В Самарской области объявлен прием документов на получение грантов «Агростартап»

21 февраля 2023 13:27
124
В Самарской области объявлен прием документов на получение грантов «Агростартап»

В текущем году на грантовую поддержку самарских фермеров в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» будет направлено более 63,5 млн рублей. Средства областного и федерального бюджетов помогут заявителям воплотить в жизнь свои аграрные бизнес-проекты.

Глава региона Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что именно субъекты малого и среднего предпринимательства являются перспективным направлением дальнейшего развития агропромышленного комплекса. «За последние годы доля в валовом региональном продукте малых форм хозяйствования значительно выросла. Необходимо продолжить работу по развитию малых форм хозяйствования», – уверен Губернатор.

Гранты по направлению «Агростартап» дают возможность физическим лицам или владельцам личных подворий инициировать свой проект, участвовать в конкурсе и при определении победителем зарегистрировать КФХ и приступить к реализации. Помимо увеличения поголовья, обеспечения техникой и оборудованием, выпуска собственной фермерской продукции, еще одним положительным эффектом гранта является создание новых рабочих мест.

В 2022 году победителями конкурсного отбора «Агростартап» в рамках нацпроекта было признано 20 заявителей.

«Узнали про программу «Агростартап» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Подумав, мы решились. Друг посоветовал обратиться в Центр компетенций «Самара – АРИС». Там нам помогли составить пятилетний бизнес-план, с чем мы и вышли на конкурс. И неожиданно для себя вошли в двадцатку сильнейших. Грант в размере 5 млн рублей, добавив собственные средства, направили на покупку трактора, фронтального погрузчика, дисковой бороны, косилки, молокоохладителя на 500 литров и обмотчика рулонов. Он необходим при заготовке сена», – рассказал Алексей Аваев, глава крестьянско-фермерского хозяйства «Аленка» Сергиевского района.

Подать заявки на участие в конкурсном отборе можно до 21 марта 2023 года по адресу: 443100, Самарская область, г. Самара, ул. Невская, д.1,
е-mail: mcx@samregion.ru, телефон: (846) 214-78-96, каб. 113.

Подробнее с критериями, условиями участия и перечнем документов можно ознакомиться в разделах «Документы» и «Грантовая поддержка» по адресу: https://mcx.samregion.ru.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
На выступление Президента в Гостином дворе приглашены полторы тысячи человек
21 февраля 2023  13:47
На выступление Президента в Гостином дворе приглашены полторы тысячи человек
106
Определены победители викторины, приуроченной к выпуску 50-тысячной карты жителя Самарской области
21 февраля 2023  13:15
Определены победители викторины, приуроченной к выпуску 50-тысячной карты жителя Самарской области
117
Стороны обсудили развитие региона и реализацию ряда ключевых проектов на его территории.
20 февраля 2023  19:04
Дмитрий Азаров встретился с Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко
394
Глава региона подчеркнул, что по всем предложениям региона Министерством были даны конкретные поручения.
20 февраля 2023  17:36
Расчистка рек, берегоукрепление и ликвидация объектов накопленного вреда: Дмитрий Азаров встретился с Главой Минприроды РФ
396
Губернатор Дмитрий Азаров находится с рабочей командировкой в Москве.
20 февраля 2023  14:48
Третья очередь ОЭЗ «Тольятти» и создание кластера беспилотной авиации: Дмитрий Азаров провел встречу с главой Минэконома РФ Максимом Решетниковым
1656
Весь список