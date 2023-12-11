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В Самарской области назвали обладателей Национальной премии «Бизнес-успех»

11 декабря 2023 10:47
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В Самарской области назвали обладателей Национальной премии «Бизнес-успех»

На площадке регионального форума «Мой бизнес 63. Точки опоры» назвали имена победителей регионального этапа Национальной премии «Бизне-успех». Лучших определили из 25 финалистов – предпринимателей с проектами в сфере производства, сельского хозяйства, креативных индустрий и др. Лучшие из лучших получили главный символ премии – «Золотой домкрат».

Правительство региона во главе с Губернатором Дмитрием Азаровым уделяет особое внимание созданию комфортных условий для развития и стабильной работы бизнеса.

«Сегмент среднего и малого бизнеса демонстрирует в этом году уверенный рост. В Самарской области на 7% выросло число занятых на предприятиях среднего и малого бизнеса, на 30% - количество самозанятых, а оборот предприятий малого и среднего бизнеса увеличился почти на 10%, - отметила врио первого вице-губернатора – председателя правительства Самарской области Наталья Катина. - С большой радостью принимаю участие в церемонии награждения лауреатов и победителей конкурса «Бизнес-Успех». Участники смогли представить свои бизнес-практики в десяти номинациях. Было подано 212 заявок, в финал вышли 25 компаний. Поздравляю наших лауреатов с этим достижением и желаю им успешно представить Самарскую область на всероссийском конкурсе в Москве!».

Все финалисты презентовали свои предприятия конкурсной комиссии, делились успехами и планами по дальнейшему развитию. Региональный этап премии второй год подряд проводится областным минэкономразвития, в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Напомним, сразу три финалиста прошлого года стали победителями федерального этапа премии.

«На декабрьском форуме мы не только подводим итоги в сфере предпринимательства, итоги совместной работы бизнеса и власти, направленной на повышение качества жизни в регионе. Это еще и возможность отметить лучших представителей бизнес-сообщества, которые активно вкладываются в свое развитие, в создание новых рабочих мест и используют для этого все существующие возможности», - акцентировал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Даниил Рахмаков, основатель и руководитель производства деревянных пазлов и конструкторов «ВЭЛТ», резидент индустриального парка «Преображенка» (г.Самара): «Очень рад получить этот замечательный приз. У нас креативная номинация и «Золотой домкрат» - очень креативная идея организаторов премии. Спасибо нашему министерству экономического развития и центру «Мой бизнес». Мы всегда чувствуем поддержку и заботу о предпринимателях».

Дмитрий Винтер, директор по персоналу ГК «РОСБИ» (г.Отрадный): «Это победа не только нашего бизнеса, но и каждого сотрудника, который трудится на благо компании. Мы победили в номинации «Лучший проект в сельском хозяйстве» и труд людей, которые работают в сельском хозяйстве невозможно оценить – он бесценен».

Алина Бабенкова, основатель сети крио-кафе «Облака» (г.Самара): «Для нас эта победа – очень значимое событие. Жюри дало высокую оценку проекту, ценную обратную связь. За полгода мы смогли открыть две точки продаж, а благодаря премии мы поняли, что можем идти вперед и масштабироваться. В планах – открывать новые точки, в том числе в других городах региона. И, конечно, будем готовиться к федеральному этапу премии».

Обладатели премии «Бизнес-Успех» в 2023 году:
- «Лучший технологический проект» — ООО ТПК Брик (Самара),
- «Лучший молодежный проект» — Сеть крио-кафе «Облака» (Самара),
- «Лучший проект в сфере торговли и услуг» — ООО «СКИФМЬЮЗИК» (Самара),
- «Лучший туристический проект» — ООО «МАЛАМУТ ЛЕНД» (Самара),
- «Лучший проект в сфере креативных индустрий» — ООО «ВЭЛТ» (Самара),
- «Лучший сельскохозяйственный проект» — ООО «УК «РОСБИ» (Отрадный),
- «Лучший производственный проект» — ООО «Волжский светотехнический завод «Луч» (Тольятти),
- «Бизнес-мобилизация» — Новокуйбышевский Стрелковый Клуб «Ранчо»/ ООО «Инерком» (Новокуйбышевск),
- «Премия для самозанятых» — Кузнечная артель «ВАКУЛА» (Новокуйбышевск),
- «Народный предприниматель» — ООО НПФ «ИЗОМЕР» (Новокуйбышевск),
- Спецпризы от оргкомитета — ООО «ФУД-ИННОВАЦИЯ» (с. Курумоч) и ООО «АСОМИ АВТОПОДВЕСКА» (Тольятти).

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