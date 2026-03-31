В Самаре студенты учебной группы «Россети Волга» узнали о деталях ремонта энергообъектов
Повара из Самарской области снова пришли на кастинг в кулинарную битву Ивлева и Агзамова
Россияне вдвое увеличили покупки товаров для дома к весне
Форум амбассадоров СПО Самарской области завершился в областной столице
В Самаре 68,5% новостроек строят по одной технологии
В России начался сезон цветения
В Самаре учащийся колледжа решил быстро заработать и передал мошеннику данные банковской карты и пароль от нее
Минпросвещения планирует сделать второй иностранный язык обязательным в школах
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.3
0.16
EUR 93.44
0.02
В Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Отель «Гранд Будапешт»: психология и кино»
Самарская область принимает первенство России по универсальному бою
«Нефтефлот»: в Самаре заложены три сухогруза проекта RSD34L
В Самарской области дан старт приему заявок на участие во Всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России» 2026 года

Конкурс, который вот уже более четверти века служит ориентиром качества для потребителей и знаком почета для производителей, начинает прием заявок. Товарный знак «100 лучших товаров России», зарегистрированный официально (свидетельство № 718682), хорошо знаком жителям страны как символ надежности и безопасности.

В 2026 году состязание пройдет в два этапа: региональный этап стартует с 16 февраля и продлится до 4 июня, а федеральный этап, на котором определятся лучшие из лучших, пройдет с   июня по декабрь.

В конкурсе могут принять участие предприятия любых организационно-правовых форм. Исключение составляют лекарственные средства, табачные изделия, а также продукты с содержанием ГМО, превышающим нормы ЕАЭС.

Традиционно борьба за звание лучших развернется в шести основных номинациях:

«Продовольственные товары»;

«Промышленные товары для населения»;

«Продукция производственно-технического назначения»;

«Изделия народных и художественных промыслов»;

«Услуги для населения»;

«Услуги производственно-технического назначения».

Какие возможности открывает участие в Конкурсе!

Товары, признанные Лауреатами и Дипломантами, получают право в течение двух лет маркировать свою продукцию золотисто-желтым или серебристо-серым логотипом конкурса. Использование товарного знака регламентируется Декларацией качества, которую предприятие подписывает в Региональной комиссии.

Кроме того, участники поборются за престижные высшие награды: призы «Гордость Отечества» (для высокотехнологичных товаров), «Лидер качества» (для предприятий-многократных победителей), «Вкус качества» (для лучшей пищевой продукции), а также призы за импортозамещение, инновации и народные промыслы.

Отдельным знаком отличия станет попадание в «Золотую сотню» — список 100 товаров с наивысшими оценками, из числа которых и определяются обладатели высших призов. Информация о победителях и их продукции будет опубликована в ежегодном иллюстрированном каталоге, размещена на официальном сайте Программы и в СМИ.

Организационно-методические материалы для участия в конкурсе 2026 года размещены на сайте: www.samaragost.ru

Важно! Окончание приема конкурсных материалов от предприятий в Региональную комиссию по качеству — 04 июня 2026 года.

Более подробную информацию можно получить в Самарской региональной комиссии по качеству:

Адрес: 443013 г. Самара, пр. Карла Маркса, д. 134. Тел.: 8 (800) 775-6-777, (846) 993-89-73. E-mail: info@samaragost.ru. Сайт: www.samaragost.ru

 

