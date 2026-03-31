В Самарской области дан старт приему заявок на участие во Всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России» 2026 года

Конкурс, который вот уже более четверти века служит ориентиром качества для потребителей и знаком почета для производителей, начинает прием заявок. Товарный знак «100 лучших товаров России», зарегистрированный официально (свидетельство № 718682), хорошо знаком жителям страны как символ надежности и безопасности.

В 2026 году состязание пройдет в два этапа: региональный этап стартует с 16 февраля и продлится до 4 июня, а федеральный этап, на котором определятся лучшие из лучших, пройдет с июня по декабрь.

В конкурсе могут принять участие предприятия любых организационно-правовых форм. Исключение составляют лекарственные средства, табачные изделия, а также продукты с содержанием ГМО, превышающим нормы ЕАЭС.

Традиционно борьба за звание лучших развернется в шести основных номинациях:

● «Продовольственные товары»;

● «Промышленные товары для населения»;

● «Продукция производственно-технического назначения»;

● «Изделия народных и художественных промыслов»;

● «Услуги для населения»;

● «Услуги производственно-технического назначения».

Какие возможности открывает участие в Конкурсе!

Товары, признанные Лауреатами и Дипломантами, получают право в течение двух лет маркировать свою продукцию золотисто-желтым или серебристо-серым логотипом конкурса. Использование товарного знака регламентируется Декларацией качества, которую предприятие подписывает в Региональной комиссии.

Кроме того, участники поборются за престижные высшие награды: призы «Гордость Отечества» (для высокотехнологичных товаров), «Лидер качества» (для предприятий-многократных победителей), «Вкус качества» (для лучшей пищевой продукции), а также призы за импортозамещение, инновации и народные промыслы.

Отдельным знаком отличия станет попадание в «Золотую сотню» — список 100 товаров с наивысшими оценками, из числа которых и определяются обладатели высших призов. Информация о победителях и их продукции будет опубликована в ежегодном иллюстрированном каталоге, размещена на официальном сайте Программы и в СМИ.

Организационно-методические материалы для участия в конкурсе 2026 года размещены на сайте: www.samaragost.ru

Важно! Окончание приема конкурсных материалов от предприятий в Региональную комиссию по качеству — 04 июня 2026 года.

Более подробную информацию можно получить в Самарской региональной комиссии по качеству: