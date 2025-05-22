В Самаре состоялась встреча в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика»

58

21 мая на площадке Советского внутригородского района состоялась встреча в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Мероприятие объединило представителей бизнес-сообщества района и предоставило уникальную возможность для обмена опытом и получения новых знаний.

Руководитель центров «Мой бизнес» Самарской области Екатерина Алмакова поделилась актуальной информацией о мерах государственной поддержки предпринимательства.

В рамках мероприятия состоялся практический мастер-класс «Система эффективного управления» от спикера Игоря Халтурина. Участники мастер-класса узнали о передовых методах управления бизнесом и инструментах, которые можно применять в предпринимательской деятельности.

Напоминаем, на базе Самарского бизнес-инкубатора регулярно проводятся бесплатные юридические, бухгалтерские и налоговые консультации.

ул. Главная д.3

Для записи на консультацию можно позвонить по номеру телефона:

+ 7(846) 207-55-45

Или написать на адрес электронной почты: event@sbi63.