В регионе принимают заявки на участие в образовательной программе «Мама-предприниматель»

До 8 сентября 2025 года жительницы Самарской области, которые мечтают попробовать свои силы в предпринимательстве, могут подавать заявки на участие в специальном образовательном проекте «Мама-предприниматель».

Одна из финалисток прошлого года – Татьяна Щеглова из Нефтегорска. Собственную мастерскую «Гончарики» Татьяна открыла в сентябре 2024 года и теперь обучает ремеслу всех желающих, проводит мастер-классы по лепке из глины, а также готовит изделия для продажи и участия в ярмарках.

Открыть своё дело женщину сподвигло увлечение комнатными растениями, Татьяна прошла курсы, чтобы самой создавать красивые кашпо, а позже зародилась идея открыть свою гончарно-керамическую мастерскую, так как в городе не было подобного творческого направления.

«Уже в конце сентября я участвовала в проекте "Мам-предприниматель", где прокачала все самые нужные и полезные качества, мы прошли множество тренингов и узнали полезную информацию для ведения бизнеса, по финансам, по социальной части в бизнесе, - рассказывает Татьяна Щеглова. – На проекте я познакомилась с интересными и предприимчивыми мамами, которые ведут или начинают свой бизнес. Мы до сих пор общаемся и даже с пользой используем наше знакомство в плане услуг».

Участие в проекте дало толчок к развитию: расширили спектр услуг, начали приглашать сторонних мастеров со своими мастер-классами по живописи, макраме, вязанию, многие участники затем приходят обучаться и гончарному искусству. Рекомендации от тренеров программы позволили сосредоточиться на определенных услугах, а не пытаться охватить все направления. Сейчас Татьяна работает над выходом на маркетплейсы, чтобы реализовывать свою продукцию через онлайн-платформы.

«Со специалистами центра «Мой бизнес» я до сих пор на связи, мне помогают и с документами, подсказывают, как продвинуть товар, рассказывают о полезных мероприятиях, - отмечает Татьяна Щеглова. – А еще участие в проекте дало мне уверенность. Сейчас, если пробую что-то новое и результат не устраивает, я не отпускаю руки, а ищу ошибки, слабые стороны, корректирую их и пробую вновь».

Принять участие в программе могут женщины с несовершеннолетними детьми или находящиеся в декрете. Обязательное условие — наличие бизнес-идеи или бизнес-проекта на начальной стадии развития. С 15 по 27 сентября будет проходить специальная обучающая программа в Самаре и Тольятти от тренеров центра «Мой бизнес». Заявки принимаются на сайте мамапредприниматель.рф.

В финале участницы презентуют свои проекты экспертному жюри и самый перспективный получит грант на развитие в размере 150 тысяч рублей.

«Мы ежегодно проводим программу «Мама-предприниматель» и всегда получаем большое число заявок, благодарные отзывы участниц прошлых лет и гордимся их результатами. Очень важно поддержать их инициативы и мотивировать на развитие, - рассказала руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития и инвестиций Самарской области Лариса Названова. – В помощь предпринимателям в регионе работают центры «Мой бизнес», где можно получить консультации по любым вопросам ведения своего дела и получить услугу под нужды бизнеса».

В конце года 30 победительниц региональных этапов встретятся на заключительном, федеральном этапе программы, где смогут побороться за гранты в размере 1 млн, 500 тыс. и 250 тыс. рублей.

Федеральная программа «Мама-предприниматель» входит в перечень инструментов национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Организатор — Минэкономразвития России. Оператор — Национальное агентство «Мой бизнес». Генеральный партнер — «Мое дело». Партнеры — Wildberries, ESTILAB ICON SKIN. Банк-партнер — СБЕР. При поддержке Фонда «Наше будущее», Союза женщин России. Продуктовые партнеры — VK, МИФ. Информационные партнеры — 7Дней.ru и ежемесячный журнал «Караван историй».

Фото: личный архив Татьяны Щегловой