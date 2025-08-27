Я нашел ошибку
Оксана Данилова, возглавлявшая Департамент финансов администрации городского округа Самара, переведена на должность заместителя руководителя Департамента финансов.
Вячеслав Шабайкин назначен на должность заместителя главы городского округа Самара
В ходе сопровождения поезда сотрудники патрульно-постовой службы полиции обратили внимание на пассажира, распивавшего спиртные напитки в вагоне-ресторане.
Сызранские транспортные полицейские пресекли факт перевозки крупной партии наркотиков в пассажирском поезде
До 8 сентября 2025 года жительницы Самарской области, которые мечтают попробовать свои силы в предпринимательстве, могут подавать заявки на участие в специальном образовательном проекте «Мама-предприниматель». 
В регионе принимают заявки на участие в образовательной программе «Мама-предприниматель»
Программа рассчитана на ключевых сотрудников медицинских университетов, отвечающих за научное и инновационное развитие.
В СамГМУ создали программу для лидеров науки и инноваций в медицинских вузах
На время введения ограничений у жителей региона есть возможность оставаться на связи, используя проводной доступ к сети Интернет или публичные (общественные) точки доступа Wi-Fi.
Как самарцам оставаться на связи во время временных ограничений работы мобильного Интернета
Видеобронхоскоп позволяет выявлять бронхо-легочную патологию, различные острые обструкции дыхательных путей, опухолевые образования, источники легочных кровотечений.
В Похвистневской больнице активно используется современный видеобронхоскоп
По мнению респондентов, цифровые алгоритмы не только упрощают шопинг, но и делают учебу эффективнее.
Опрос Билайна: почти каждый второй пользователь планирует покупки к 1 сентября с помощью нейросетей
Сотрудники полиции Самарской области и «Движение Первых» вручили паспорта юным жителем региона
Сотрудники полиции Самарской области и «Движение Первых» вручили паспорта юным жителем региона
Кураторская экскурсия по выставке «Здесь осталось детство» пройдет в Самаре
1 сентября самарцев приглашают на Экологический день знаний в зоопарк
Специалисты «Т Плюс» приняли участие в городской противоаварийной тренировке
В регионе принимают заявки на участие в образовательной программе «Мама-предприниматель»

27 августа 2025 14:56
65
До 8 сентября 2025 года жительницы Самарской области, которые мечтают попробовать свои силы в предпринимательстве, могут подавать заявки на участие в специальном образовательном проекте «Мама-предприниматель». 

До 8 сентября 2025 года жительницы Самарской области, которые мечтают попробовать свои силы в предпринимательстве, могут подавать заявки на участие в специальном образовательном проекте «Мама-предприниматель». 
Одна из финалисток прошлого года – Татьяна Щеглова из Нефтегорска. Собственную мастерскую «Гончарики» Татьяна открыла в сентябре 2024 года и теперь обучает ремеслу всех желающих, проводит мастер-классы по лепке из глины, а также готовит изделия для продажи и участия в ярмарках. 
Открыть своё дело женщину сподвигло увлечение комнатными растениями, Татьяна прошла курсы, чтобы самой создавать красивые кашпо, а позже зародилась идея открыть свою гончарно-керамическую мастерскую, так как в городе не было подобного творческого направления.
«Уже в конце сентября я участвовала в проекте "Мам-предприниматель", где прокачала все самые нужные и полезные качества, мы прошли множество тренингов и узнали полезную информацию для ведения бизнеса, по финансам, по социальной части в бизнесе, - рассказывает Татьяна Щеглова. – На проекте я познакомилась с интересными и предприимчивыми мамами, которые ведут или начинают свой бизнес. Мы до сих пор общаемся и даже с пользой используем наше знакомство в плане услуг». 
Участие в проекте дало толчок к развитию: расширили спектр услуг, начали приглашать сторонних мастеров со своими мастер-классами по живописи, макраме, вязанию, многие участники затем приходят обучаться и гончарному искусству. Рекомендации от тренеров программы позволили сосредоточиться на определенных услугах, а не пытаться охватить все направления. Сейчас Татьяна работает над выходом на маркетплейсы, чтобы реализовывать свою продукцию через онлайн-платформы.
«Со специалистами центра «Мой бизнес» я до сих пор на связи, мне помогают и с документами, подсказывают, как продвинуть товар, рассказывают о полезных мероприятиях, - отмечает Татьяна Щеглова. – А еще участие в проекте дало мне уверенность. Сейчас, если пробую что-то новое и результат не устраивает, я не отпускаю руки, а ищу ошибки, слабые стороны, корректирую их и пробую вновь».
Принять участие в программе могут женщины с несовершеннолетними детьми или находящиеся в декрете. Обязательное условие — наличие бизнес-идеи или бизнес-проекта на начальной стадии развития. С 15 по 27 сентября будет проходить специальная обучающая программа в Самаре и Тольятти от тренеров центра «Мой бизнес». Заявки принимаются на сайте мамапредприниматель.рф.
В финале участницы презентуют свои проекты экспертному жюри и самый перспективный получит грант на развитие в размере 150 тысяч рублей.
«Мы ежегодно проводим программу «Мама-предприниматель» и всегда получаем большое число заявок, благодарные отзывы участниц прошлых лет и гордимся их результатами. Очень важно поддержать их инициативы и мотивировать на развитие, - рассказала руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития и инвестиций Самарской области Лариса Названова. – В помощь предпринимателям в регионе работают центры «Мой бизнес», где можно получить консультации по любым вопросам ведения своего дела и получить услугу под нужды бизнеса».
В конце года 30 победительниц региональных этапов встретятся на заключительном, федеральном этапе программы, где смогут побороться за гранты в размере 1 млн, 500 тыс. и 250 тыс. рублей.
Федеральная программа «Мама-предприниматель» входит в перечень инструментов национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».  
Организатор — Минэкономразвития России. Оператор — Национальное агентство «Мой бизнес». Генеральный партнер — «Мое дело». Партнеры — Wildberries, ESTILAB ICON SKIN. Банк-партнер — СБЕР. При поддержке Фонда «Наше будущее», Союза женщин России. Продуктовые партнеры — VK, МИФ. Информационные партнеры — 7Дней.ru и ежемесячный журнал «Караван историй».

 

Фото: личный архив Татьяны Щегловой

Теги: Самара

