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В областной столице в 11-й раз проходит ежегодный форум «Самарская платформа развития бизнеса»

9 декабря 2021 12:43
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В областной столице в 11-й раз проходит ежегодный форум «Самарская платформа развития бизнеса»

В среду, 8 декабря, в Самаре в 11-й раз стартовал ежегодный форум «Самарская платформа развития бизнеса», посвящённый решению основных вопросов предпринимательской среды. Программа события формировалась с учетом вопросов и предложений, поступивших от представителей бизнес-сообщества. 

С приветственным словом на открытии форума выступила Глава Самары Елена Лапушкина.

«Второй год весь мир живет в условиях непростой эпидемиологической ситуации, поэтому лейтмотивом 2021 года для бизнеса стала тема работы в условиях ограничений. Речь идет о поиске альтернативных способов взаимодействия с аудиторией и потребителями, разработке механизмов взаимодействия с партнерами и госорганами для дальнейшего развития предприятий и формирования устойчивой деловой среды. Убеждена, что форум «Самарская платформа развития бизнеса» пройдет в конструктивном, плодотворном ключе! В нем принимают участие ведущие спикеры и эксперты страны, чей опыт и знания будут полезны для представителей самарского бизнеса», - подчеркнула Елена Лапушкина.

В открытии форума приняли участие руководитель Департамента развития предпринимательства Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области Лариса Названова и руководитель городского Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара Владислав Зотов.

В этом году мероприятие проводится в онлайн-формате. Участие в престижном событии бесплатное, а его актуальность и востребованность для руководителей предприятий, коммерческих директоров, руководителей отделов продаж, маркетологов и HR-специалистов сложно переоценить: спикерами выступают ведущие специалисты и эксперты по корпоративному управлению, а в программе обсуждения – глобальные тренды, пути развития бизнеса, поиск предпринимательских идей и их реализация. 

В 2021 году на форум зарегистрировались более 1500 участников, которые планируют развить собственные проекты и получить полезные лайфхаки. Спикеры семинара в этом году: один из самых успешных маркетологов Игорь Манн, эксперт по корпоративному управлению Александр Фридман, бизнес-тренер, магистр игры «Что? Где? Когда?» Максим Поташев, эксперт по управлению Николай Рысев, международный консультант Майкл Бенг и другие. Модератор - шеф-редактор «РБК» Кирилл Токарев.

«Наш город высококонкурентный. Сейчас в Самаре зарегистрировано более 62 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Это на 4% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Кроме того, на предприятиях малого и среднего бизнеса трудится больше 170 тысяч человек. С 2020 года в городе и области действует специальный налоговый режим для самозанятых. Их зарегистрировано более 32 тысяч, поэтому нельзя не отметить успехи, но нам предстоит еще много работы», - рассказал руководитель городского Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара Владислав Зотов.

Для Самары стратегически важными являются мероприятия, направленные на поддержку предпринимательства. Не первый год действует соответствующая муниципальная программа, в ходе реализации которой бизнесменам помогают претворять планы в жизнь путем организации образовательных практик и финансовой поддержки. Местные производители получают бесплатные места на городских и федеральных выставках, развита система преференций в плане налогов и льгот в реальном секторе экономики. Кроме того, для представителей бизнес-сообщества важное  значение имеют развитие инфраструктурных проектов и благоустройства общественных территорий, планируемое строительство новой очереди набережной.

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