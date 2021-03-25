В Нацрейтинге состояния инвестиционного климата  губерния за последние три года поднялась на 43 позиции  

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В последние годы в регионе ведется масштабная, системная работа по привлечению инвестиций и формированию благоприятной бизнес-среды: создаются и развиваются инвестиционные площадки с налоговыми преференциями, снижаются административные барьеры для бизнеса, реализуются масштабные инфраструктурные проекты, способные вывести регион на новый уровень притяжения инвестиций.

Во многом, это происходит, благодаря активной реализации в регионе нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт», инициированные Президентом страны Владимиром Путиным.

Достигнутые результаты команды региона были отмечены на федеральном уровне – в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, составляемого Агентством стратегических инициатив, Самарская область за последние три года поднялась на 43 позиции: с 65 на 22 место.

«Очень важно, что в работу по привлечению инвестиций включены муниципалитеты. Опыт региона в этом направлении признан лучшим в стране. Именно такой сплоченной командой - региональной, муниципальной - мы и сможем достигать последующих результатов», - отмечал ранее губернатор Дмитрий Азаров.

Создание условий, благодаря которым частный бизнес сможет комфортно и эффективно функционировать, реализовывать в Самарской области свои инвестпроекты, продолжается - в ближайшие годы перед региональными властями стоит амбициозная задача войти в первую десятку Национального рейтинга.

Наряду с успехами в создании благоприятного инвестклимата, наш регион стал лидером в сфере государственно-частного партнерства, в 2019-м завоевав единоличное первое место в рейтинге субъектов страны по уровню развития ГЧП. По словам министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, в регионе ежегодно стартуют десятки новых проектов, реализованных в связке бизнеса и власти.

«Преимущество Самарской области – активная деловая позиция администрации региона в решении всех рабочих вопросов: от получения виз для иностранных сотрудников компании до оперативного рассмотрения и получения экспертиз в области промышленной безопасности, санитарно-защитных зон, проектной документации, - подчеркнул финансовый директор ООО «Феррони-Тольятти» Олег Князьков. - Областное правительство уделяет большое внимание взаимодействию с нами, мы ежедневно находимся на связи. Сегодня не каждый регион может этим похвастаться. Мы считаем Тольятти лидером в этих вопросах, поэтому планируем и дальше развивать производство на территории Самарской области».

Для еще более эффективного взаимодействия власти и бизнеса в регионе создано Агентство по привлечению инвестиций, которое работает в режиме «единого окна» для инвесторов, реализующих инвестиционные проекты на территории региона. Количество проектов на сопровождении увеличилось в 5 раз за последние три года.

Еще одним эффективным каналом связи инвесторов и областного правительства является Региональный совет по улучшению инвестиционного климата, который проходит под председательством Дмитрия Азарова. С 2018 года Советом поддержано 27 стратегических инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 920 млрд рублей.

В последние годы в Самарской области отмечается позитивный тренд в создании комфортных условий для ведения предпринимательской деятельности. В частности, среднее время получения разрешения на строительство сократилось на 20%, а среднее количество процедур стало меньше на 8%. На 36% сократилось и среднее время регистрации прав собственности - сегодня оно не превышает 9 дней.

Предприниматели теперь получили возможность быстрее подключиться к электросетям - за последние 2 года этот показатель снизилось на 47%, с 94 до 50 дней, а количество процедур сократилось на 10%.

В Национальном рейтинге состояния инвестклимата в субъектах РФ по оценке деятельности органов власти по постановке на кадастровый учет Самарская область - одна из лучших в стране. Время постановки на кадастровый учет за 3 года в регионе сократилось в 2 раза - сегодня процедура занимает меньше месяца.

Конкурентное преимущество перед соседними субъектами Самарской области дает качественное функционирование и динамичное развитие инвестиционных площадок.

Флагманом среди них является Особая экономическая зона «Тольятти», где уже действует 26 резидентов. Резиденты ОЭЗ уже запустили 10 заводов, еще девять – находятся на стадии строительства. На заводах в ОЭЗ трудится около 1,5 тысяч человек. За прошлый год их число выросло на 14 %.

По итогам IV Национального рейтинга инвестиционной привлекательности особых экономических зон промышленно-производственного типа в 2020 году ОЭЗ «Тольятти» вошла в ТОП наиболее привлекательных для инвесторов площадок России.

Инновационный потенциал региона позволяет раскрывать технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская долина». Он входит в тройку лучших по стране и объединяет на своей площадке около 250 компаний с их высокотехнологичными проектами. Резиденты технопарка уже создали в регионе почти 2 тысяч рабочих мест и перечислили в бюджет свыше 2 млрд рублей налогов.

Еще одним успешным инструментом привлечения в регион частных инвестиций стал режим территорий опережающего социально-экономического развития. В Самарской области ТОРы действуют в Тольятти и Чапаевске. Крупнейший моногород страны был отмечен на федеральном уровне как лидер по количеству привлеченных инвесторов, активно развивающий малое и среднее предпринимательство. В Тольяттинской ТОСЭР сегодня зарегистрированы 72 компании, резиденты уже инвестировали более 16,8 млрд рублей и создали 5,5 тыс. рабочих мест.

«Мы являемся резидентами территории опережающего социально-экономического развития "Тольятти". Нас всегда поддерживает правительство региона, министерство экономического развития и инвестиций. Нам оказывают консультации по всем возникающим вопросам, помогают ускорить какие-то формальности. Это очень помогает создавать новые рабочие места и генерировать дополнительные средства для дальнейшей модернизации и развития предприятия, - отметил управляющий ООО "Мясокомбинат "Лада" Павел Плеханов.

Налоговые преференции, подведенная инфраструктура и удобная логистика – эти преимущества готовы предложить частному бизнесу в индустриальных парках региона. Сегодня в Самарской области действуют промпарки «Преображенка» и «Чапаевск». Еще один, «Новосемейкино», готов начать принимать инвесторов со всеми преференциями, которые дает статус резидента такой площадки. Кроме того, востребованность «Преображенки» продиктовала необходимость освоения прилегающей территории – в 2021 году в Волжском районе стартует создание индустриального парка «Преображенка-2».

"Работа по привлечению инвестиций в Самарскую область — приоритетное направление нашей работы. Для этого мы используем все специальные налоговые режимы, в том числе ТОСЭР, ОЭЗ "Тольятти", развиваем индустриальные парки "Преображенка" и "Чапаевск", «Новосемейкино», начинаем создавать вторую очередь «Преображенки». Наша команда работает слаженно, и мы рады, что инвесторы интересуются возможностями региональных инвестплощадок и приходят к нам со своими проектами", — резюмировал Дмитрий Богданов.