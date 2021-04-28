В губернии обсудили развитие малоформатной и нестационарной торговли

40

Развитие в Самарской области малой торговли — это возможность для местных сельхозпроизводителей предоставлять покупателям качественную фермерскую продукцию.

Развитие малоформатной торговли, размещение летних кафе, ярмарочных площадок и нестационарных торговых объектов по продаже товаров самарских сельхозпроизводителей – эти и другие вопросы стали темами совещаний, проводимых департаментом торговли и развития потребительского рынка министерства промышленности и торговли Самарской области.

Задачу поддерживать местных товаропроизводителей, чтобы их продукция была больше представлена в торговых точках региона и за его пределами, поставил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Это одна из важных составляющих стратегии лидерства региона.

«Мы стремимся развивать малый бизнес в губернии и сегодня нужно поддерживать развитие торговли разных форматов. Малые форматы, ярмарки, нестационарные объекты, фестивальная торговля и мобильные торговые точки не только должны получить зеленый свет, но и должны быть всеми признаны как неотъемлемая часть сферы торговли, наряду с сетевым ритейлом», - прокомментировал руководитель департамента торговли и развития потребительского рынка министерства промышленности и торговли Самарской области Алексей Софронов.

По итогам встречи принят ряд решений, которые в дальнейшем будут способствовать развитию малоформатной торговли и поддержке местных товаропроизводителей. В частности, будет детально изучена территория универсальной ярмарочной площадки, расположенная в Самаре пересечении улиц Киевская и Тухачевского.

Фото из открытых источников