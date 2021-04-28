Я нашел ошибку
Главные новости:
Это возможность для местных сельхозпроизводителей предоставлять покупателям качественную фермерскую продукцию. 
В губернии обсудили развитие малоформатной и нестационарной торговли
Вопросы трудоустройства подростков, профориентации школьников, поддержки молодых специалистов являются важными направлениями региональной стратегии лидерства.
Десятиклассники Новокуйбышевска принимают участие в профориентационной акции «Формула будущего»
Константин Пресняков уверен: человекоцентричность - работа на опережение ожиданий людей.
Около 30 госуслуг в регионе планируют предоставлять полностью в электронном виде 
28 марта комплексная проверка прошла в Кинельском районе.
В регионе продолжаются проверки гарантийных дорог
Это масштабное строительство моста через Волгу и действующий областной Центр экстракорпоральной гемокоррекции и клинической трансфузиологии.
Два проекта ГЧП нашего региона вошли в лонг-лист премии ООН
Об этом на закрытии федеральной части форума «Проектирование госуправления 4.0» заявил губернатор Дмитрий Азаров.
Форум «Проектирование госуправления 4.0» может стать регулярным
Расследование уголовного дела продолжается.
Тольяттинский ветврач подозревается в получении взятки
Вместо старого асфальтобетона – новое плиточное покрытие пешеходной зоны.
На проспекте Масленникова в Самаре укладывают тротуарную плитку
Наверх
Самара  +12 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.94
-0.02
EUR 90.43
-0.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Десятиклассники Новокуйбышевска принимают участие в профориентационной акции «Формула будущего»
Сегодня, 27 апреля самарцев приглашают на десятые Аксаковские онлайн-чтения
Дети сотрудников УИС СО покатались на электросамокатах
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Недвижимость Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Электронные технологии

В губернии обсудили развитие малоформатной и нестационарной торговли

28 апреля 2021 19:30
40
Это возможность для местных сельхозпроизводителей предоставлять покупателям качественную фермерскую продукцию. 

Развитие в Самарской области малой торговли — это возможность для местных сельхозпроизводителей предоставлять покупателям качественную фермерскую продукцию. 

Развитие малоформатной торговли, размещение летних кафе, ярмарочных площадок и нестационарных торговых объектов по продаже товаров самарских сельхозпроизводителей – эти и другие вопросы стали темами совещаний, проводимых департаментом торговли и развития потребительского рынка министерства промышленности и торговли Самарской области. 

Задачу поддерживать местных товаропроизводителей, чтобы их продукция была больше представлена в торговых точках региона и за его пределами, поставил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Это одна из важных составляющих стратегии лидерства региона.

«Мы стремимся развивать малый бизнес в губернии и сегодня нужно поддерживать развитие торговли разных форматов. Малые форматы, ярмарки, нестационарные объекты, фестивальная торговля и мобильные торговые точки не только должны получить зеленый свет, но и должны быть всеми признаны как неотъемлемая часть сферы торговли, наряду с сетевым ритейлом», - прокомментировал руководитель департамента торговли и развития потребительского рынка министерства промышленности и торговли Самарской области Алексей Софронов.

По итогам встречи принят ряд решений, которые в дальнейшем будут способствовать развитию малоформатной торговли и поддержке местных товаропроизводителей. В частности, будет детально изучена территория универсальной ярмарочной площадки, расположенная в Самаре пересечении улиц Киевская и Тухачевского.

 

Фото из открытых источников

 

Теги: сельхозпроизводители ярмарки

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Это масштабное строительство моста через Волгу и действующий областной Центр экстракорпоральной гемокоррекции и клинической трансфузиологии.
28 апреля 2021  18:18
Два проекта ГЧП нашего региона вошли в лонг-лист премии ООН
Экономика
111
Участники всероссийского форума высоко оценили опыт Самарской области по цифровой трансформации государственных услуг. 
28 апреля 2021  17:16
По инициативе Дмитрия Азарова в самарском регионе прошел Первый всероссийский форум  «Проектирование госуправления 0.4»
Политика
170
Наставник и подопечный обсудили основные направления работы, а также принцип человекоориентированности в работе органов власти и бизнеса.
28 апреля 2021  16:47
Дмитрий Азаров с «Лидером России» Антоном Ждановым обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия
Политика
133
28 апреля 2021  13:56
Экспертный институт социальных исследований провел круглый стол на тему: «Послание Президента: взгляд из регионов»
Экономика
109
В Самаре открылся Всероссийский форум
28 апреля 2021  13:20
В Самаре открылся Всероссийский форум "Проектирование госуправления 4.0"
Общество
206
Весь список