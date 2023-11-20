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В этом году на поддержку областного бизнеса привлечено более 15 миллиардов рублей федеральных средств

20 ноября 2023 16:22
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Обратиться за финансовой поддержкой предприниматели могут в любой из центров «Мой бизнес», а также в Гарантийный фонд Самарской области.

В Самарской области предприниматели получили финансовую поддержку на 15,3 млрд рублей. Такие данные по итогам 9 месяцев 2023 года предоставило Минэкономразвития России. Этот показатель вырос более, чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Тогда на финансовую поддержку предпринимателей было направлено 7,2 млрд рублей.

Более 3,9 млрд рублей составил объем гарантийной поддержки в регионе с января по сентябрь 2023 года. В Самарской области предоставлением гарантий и поручительств бизнесу для получения банковских кредитов занимается Гарантийный фонд Самарской области. В зависимости от требуемой суммы, к предоставлению поручительств привлекаются ресурсы федерального института развития - Корпорации МСП.

Условия для развития бизнеса в регионе создаются благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» и личному участию губернатора Дмитрия Азарова. Так, в регионе создана сеть центров «Мой бизнес», где и потенциальным, и действующим предпринимателям готовы подобрать финансовые продукты, наиболее точно отвечающие направлению и потребностям бизнеса.

«Финансовые меры поддержки – одни из самых востребованных как у начинающих, так и у действующих предпринимателей. Совместно с федеральными коллегами мы постоянно обновляем линейку финансовых инструментов, чтобы представители малого и среднего бизнеса могли уверенно стартовать, реализовывать свои планы и развивать свои предприятия», - сказал руководитель областного минэкономразвития Дмитрий Богданов.

Обратиться за финансовой поддержкой предприниматели могут в любой из центров «Мой бизнес», а также в Гарантийный фонд Самарской области, расположенный на базе регионального Дома предпринимателя (г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211).

Как сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников, в целом по стране общий объем финансовой поддержки в рамках Национальной гарантийной системы за 9 месяцев 2023 года вырос на 57% по сравнению с показателями января-сентября 2022 года. Кроме этого, с 2019 по 2022 консолидированный объем финансовой поддержки в рамках НГС вырос на 90%, в 2022 году количество получателей выросло на 440% по отношению к 2019 году.

По словам министра, доступное финансирование – основной запрос бизнеса в условиях перестройки производственных процессов, изменения логистики, переориентации на новые рынки. Поэтому НГС помогает предпринимателям привлекать банковское финансирование при помощи гарантий и поручительств, когда собственного залога нет или его недостаточно.

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