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В 2023 году еще больше молодых предпринимателей региона смогут претендовать на гранты до 500 тысяч рублей

19 января 2023 16:21
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Претендовать на грант смогут индивидуальные предприниматели или учредители юридического лица в возрасте от 14 до 25 лет.

В 2023 году в регионе вновь состоится конкурс грантов для предпринимателей в возрасте до 25 лет, победители которого смогут получить безвозмездную финансовую поддержку на развитие бизнеса. Победители конкурса смогут направить полученные средства на самые разные цели, в том числе: аренду или ремонт нежилого помещения, необходимого для реализации проекта, аренду или приобретение оборудования, выплату по передаче прав на франшизу, технологическое присоединение к инженерным сетям, оформление результатов интеллектуальной деятельности и многие другие.

Условия для успешного старта начинающих предпринимателей в Самарской области создаются в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Формирование благоприятного делового климата в регионе – одна из ключевых задач в работе областного Правительства, обозначенная Губернатором Дмитрием Азаровым.

Претендовать на грант смогут индивидуальные предприниматели (в том числе индивидуальные предприниматели, использующие в качестве налогового режима налог на профессиональный доход) или учредители юридического лица в возрасте от 14 до 25 лет. Участие в программе предполагает софинансирование не менее 25% расходов на реализацию проекта.

«Впервые мы провели конкурс грантов для молодых представителей бизнеса в 2022 году. Оценив высокий интерес к новому инструменту поддержки и активность участников, было принято решение продолжить его реализацию, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – В этом году мы планируем увеличить грантовый фонд и число получателей безвозмездной субсидии. Помимо льготных средств на развитие своего дела, участники смогут пройти бесплатное обучение, получить качественные знания по основам ведения предпринимательской деятельности. Для удобства мы организуем два потока обучения, чтобы принять участие в нем смогли все желающие».

Планируется, что уже в феврале стартует набор на обучение в бизнес-акселераторе «Ты – предприниматель!». Первый поток обучения пройдет весной, второй – в июне-июле. Такой подход позволит принять участие в обучении и конкурсе грантов предпринимателям, совмещающим бизнес и учебу в вузе. Образовательная программа будет проходить в Самаре и Тольятти. Если будет много желающих – акселератор также пройдет в Сызрани.

Напомним, образовательная программа является обязательным условием участия в конкурсе. Каждый участник получит сертификат о прохождении обучения, который необходимо приложить к комплекту документов на грант.

«Лично мне очень помог образовательный курс. В моей семье никто не занимался бизнесом, и мне было очень полезно узнать, как развивать магазин, как делать рекламу, какие шаги предпринимать. Многие ребята делились, чем они занимаются и многие начали вместе работать – это еще один плюс участия в конкурсе грантов», -  поделилась получатель гранта 2022 года Ксения Скрынская.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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