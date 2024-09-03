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Участниками ярмарки «Мой бизнес» на фестивале «ВолгаФест» стали 140 региональных мастеров

3 сентября 2024 14:28
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Здесь можно было увидеть и приобрести сувенирную продукцию, украшения, одежду, а также игрушки, предметы интерьера и многое другое.

Масштабная ярмарка самозанятых от регионального центра «Мой бизнес» стала частью фестиваля набережных «ВолгаФест». За дни его проведения свою продукцию представили 140 мастеров из разных уголков губернии. Здесь можно было увидеть и приобрести сувенирную продукцию, украшения, одежду, а также игрушки, предметы интерьера и многое другое.

«Я услышала о ярмарках в прошлом году от своих коллег – предпринимателей из Тольятти – они с восторгом отзывались об участии, и я решила узнать, как тоже попасть в их число. И вот, в этом году я впервые представляю на ярмарке самозанятых свои товары – изделия из эпоксидной смолы, французский фарфор. Для начинающих мастеров – это большая поддержка, ведь когда только начинаешь свой путь, требуется много финансовых вложений, а здесь тебе дают бесплатную площадку, и это огромная помощь», - рассказала самозанятая Екатерина Демина.

В Самарской области создаются все условия, позволяющие самозанятым успешно развивать свои проекты. Эта работа ведется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Помощь в продвижении и расширении каналов сбыта продукции - одно из приоритетных направлений в работе с бизнес-сообществом. Глава региона Вячеслав Федорищев на встрече с предпринимателями подчеркивал, что необходимо усилить образовательную работу, а именно проведение обучающих курсов для предпринимателей по работе на маркетплейсах. По словам руководителя области, это поможет местным мастерам наладить сбыт продукции. Сегодня все услуги, обучающие курсы и предстоящие события аккумулируются на едином портале господдержки  mybiz63.ru.

«Я почти 30 лет проработала педагогом в школе, а совсем недавно занялась и ручным трудом - изготавливаю украшения. Проект, скорее, для души, для собственного удовлетворения. А с реализацией продукции, конечно, такие ярмарки очень помогают. Спасибо центру «Мой бизнес» за такую возможность. Глядя на других предпринимателей, понимаешь какие талантливые у нас мастера, хочется самой расти и развиваться», - делится участница ярмарки Ирина Глазнова.

Ярмарки самозанятых проводятся в губернии с 2020 года, и за это время зарекомендовали себя как эффективный инструмент поддержки начинающих предпринимателей. Мастера представляют свои изделия широкому кругу потребителей и находят новых клиентов.

«Выставки-продажи продукции наших талантливых мастеров каждый год становятся частью крупных региональных событий. И это помогает участникам найти новых клиентов, реализовать свою продукцию, становиться эффективным инструментов продвижения. Ярмарка на «ВолгаФесте» стала самой масштабной за все время - 140 начинающих предпринимателей приняли в ней участие. Это, безусловно, поможет в дальнейшем развитии их проектов», - акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Сегодня число официально зарегистрированных самозанятых в Самарской области уже превысило 255 тысяч человек. Вместе с ростом их числа расширяется перечень инструментов поддержки этой категории предпринимателей. Пользователям специального налогового режима доступны образовательные, маркетинговые, финансовые и многие другие инструменты.

Получить информацию о мерах поддержки предприниматели также могут в центрах «Мой бизнес» Самарской области.

 

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области

Теги: Самара

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