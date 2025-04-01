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Творческие предприниматели Самарской области соберутся на Неделе креативного бизнеса

1 апреля 2025 12:48
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Творческие предприниматели Самарской области соберутся на Неделе креативного бизнеса

16-18 апреля 2025 года в Самаре пройдет форум для представителей креативных индустрий – «Неделя креативного бизнеса 2.0». Организатором выступает  РОО «Молодежное информационное агентство Самарской области» при грантовой поддержке областного минэкономразвития. Форум состоится на площадке регионального центра «Мой бизнес».

Развитию креативного сектора в Самарской области уделяется особое внимание. По решению губернатора Вячеслава Федорищева на площадке выставки «Самара» состоялась выставка креативных индустрий. В течение 12 недель жители и гости региона могли знакомиться с творческими проектами, которые реализуются в губернии, а также принять участие в тематических встречах, круглых столах и лекциях.

«Неделя креативного бизнеса» состоится в Самарской области уже во второй раз. В прошлом году участниками стали более 500 представителей креативных индустрий: дизайнеры, рестораторы, продюсеры, художники, фотографы и все, кто создает креативный продукт.

В новом сезоне на площадке форума снова соберется креативное сообщество региона, чтобы получить новые связи, знания и решения. Программа события пройдет по трем ключевым трекам: «Креативный код региона», «Визуал, дизайн и мода», «Реклама и цифровой контент».

«Креативные индустрии - одно из приоритетных направлений развития экономики региона и страны в целом. Именно в этом секторе реализуются передовые идеи и технологии, создаются уникальные продукты, возможности для самореализации молодежи, - рассказала руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития региона Лариса Названова. - Наша задача - помогать творческим проектам расти и развиваться, создавать все условия для увеличения их вклада в экономику».

В течение трех дней на площадке форума можно будет посетить любое мероприятие, напрямую пообщаться с коллегами «по цеху» и с экспертами. Панельные дискуссии, творческие встречи, ярмарка продукции региональных креаторов - все это запланировали организаторы Недели.  

Спикерами выступят известные в своих сферах профессионалы регионального и федерального уровней: co-founder ReFace Technology, вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России Алексей Парфун, генеральный директор издательства МИФ Дмитрий Утробин, основатель бренда DNK Russia Анна Ничкова, художник и иллюстратор Полина Парыгина и многие другие.

«Неделя креативного бизнеса 2.0» пройдет на площадке регионального центра «Мой бизнес» в Самаре (ул. Молодогвардейская, 211), регистрация открыта по ссылке: https://creativesamara.ru/.

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.

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