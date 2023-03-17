Центры «Мой бизнес» Самарской области оказали предпринимателям свыше 62 тысяч услуг

Я нашел ошибку
Главные новости:
Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка.
Комментарии Германа Грефа журналистам по итогам заседания Наблюдательного совета Сбербанка 17 марта
Наблюдательный совет рассмотрел вопросы, связанные с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО Сбербанк по итогам 2022 года.
Состоялось заседание Наблюдательного совета ПАО Сбербанк
Возбуждено уголовное дело.
В селе Петровка Борского района мать систематически истязала свою дочь-подростка
Тракторист, управляя гусеничным экскаватором, опустил ковш экскаватора на дно разрабатываемого рва и задел им мужчину, находящегося в  зоне работы экскаватора.
В Самаре тракторист-машинист обвиняется в причинении смерти по неосторожности
Кроме того, Сбер и правительство Самарской области займутся развитием тех видов туризма, которые для региона являются приоритетными.
Сбер и правительство Самарской области реализуют совместные проекты в сфере туризма
В Самаре ночью +1, +3°С, днем +1, +3°С.
18 марта в Самарской области облачно, местами дождь и мокрый снег
Заражение вирусным гепатитом С происходит парентеральным путём при употреблении наркотических и психотропных препаратов, а также половым путём при незащищённых контактах. Заражение вирусным гепатитом С происходит парентеральным путём при употреблении нарк
«Вирусный гепатит С — излечимое заболевание»: специалисты минздрава СО рассказали об успехах противовирусной терапии
Полностью ввести в эксплуатацию новый инфраструктурный объект специалисты планируют в мае-июне текущего года – досрочно.
В Самаре реконструируемый участок улицы Ново-Садовой досрочно введут в эксплуатацию
Наверх
Самара  +9 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.41
0.66
EUR 81.14
0.26
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Тольяттинские школьники стали очевидцами соревнований пожарно-спасательных частей
В Самарской области официально открыли Год педагога и наставника
«Баскетбол 3х3»: в СК "Локомотив" проходит чемпионат и первенство СО по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Центры «Мой бизнес» Самарской области оказали предпринимателям свыше 62 тысяч услуг

17 марта 2023 15:42
170
Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов представил итоги работы центров «Мой бизнес» за три года.

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов представил итоги работы центров «Мой бизнес» за три года. С 2020 по 2022 годы предприниматели и физлица получили в организациях поддержки предпринимательства 62,6 тысячи услуг.

Напомним, сегодня в регионе центры поддержки предпринимательства открыты в Самаре, Тольятти, Отрадном, Сызрани, Похвистнево, Жигулевске, Кинеле, Новокуйбышевске, Чапаевске и Октябрьске. Региональный «дом предпринимателя» работает в Самаре, по ул. Молодогвардейской, 211.

Сеть центров создана в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Формирование комфортного делового климата – одна из главных задач в работе областного Правительства и Губернатора Дмитрия Азарова.

«Мой бизнес» – это площадка, призванная аккумулировать работу всех организаций, которые оказывают поддержку предпринимательству. Здесь представители малого и среднего бизнеса смогут получить необходимые меры государственной поддержки в формате «единого окна». В центре помогут с регистрацией и проконсультируют по юридическим, бухгалтерским вопросам, правилам налогообложения, сертификации товаров и услуг, оформления и получения кредитов и мерам господдержки по разным программам.

«Центры «Мой бизнес» уже стали для предпринимателей Самарской области центром притяжения и возможностью получить быструю и качественную помощь: консультации по вопросам ведения бизнеса, подбор и оформление заявок на меры господдержки. Мы видим, как растет популярность этих площадок и увеличивается число посетителей. Если в 2020 году центры предоставили 16,6 тысяч услуг, то по итогам 2022 года этот показатель возрос до 25 тысяч», – рассказал Дмитрий Богданов.

В центрах проконсультируют и тех, кто еще только готовится стать предпринимателем, помогут выбрать регистрационную форму, налоговый режим и подскажут, какими возможностями могут воспользоваться начинающие представители бизнеса. Одним из таких инструментов является конкурс грантов для молодых предпринимателей в возрасте до 25 лет.

«Я была рада стать частью масштабного проекта от центра «Мой бизнес» и выиграть в нем, – отметила обладательница гранта Елизавета Киреева. - Этот круговорот событий заставил нас действовать и расти. И результаты нас очень вдохновляют!».

В региональном Доме предпринимателя разместилась вся действующая инфраструктура развития предпринимательства: Гарантийный фонд Самарской области, Региональный центр развития предпринимательства, Информационно-консалтинговое агентство, Центр поддержки экспорта.

«Я часто выступаю спикером регионального центра «Мой бизнес, слежу за мерами поддержки. И именно сюда обратилась за средствами на открытие новой студии. Очень здорово, что предприниматели могут получить финансовую поддержку на выгодных условиях. Это был интересный опыт, все получилось, и теперь я воплощаю свои планы в жизнь», – поделилась основатель студии красоты Катерина Лончинская.

На площадке регионального центра доступны услуги МФЦ для бизнеса. В центре также работает представительство Уполномоченного по правам предпринимателей Самарской области и МСП-Банка. На льготных условиях представители бизнеса смогут воспользоваться переговорными комнатами и конференц-залами для проведения своих мероприятий, а также стать резидентами коворкинга.

Для удобства предпринимателей все услуги центров «Мой бизнес» и актуальные новости публикуются на едином портале господдержки – mybiz63.ru. Получить ответы на свои вопросы предприниматели также могут в телеграм-чате «Мойбизнес_63 чат» и по телефону «горячей линии» 8-800-300-63-63.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
С 1 апреля на автомобильных дорогах Самарской области вводится временное ограничение движения тяжеловесного транспорта.
16 марта 2023  13:51
С 1 апреля на автомобильных дорогах Самарской области вводится временное ограничение движения тяжеловесного транспорта
518
В Самаре окружная команда обсудит новую концепцию проведения форума iВолга в 2023 году
16 марта 2023  10:35
В Самаре окружная команда обсудит новую концепцию проведения форума iВолга в 2023 году
440
В Самаре началась регистрация волонтеров для организации онлайн- голосования за объекты благоустройства
16 марта 2023  10:20
В Самаре началась регистрация волонтеров для организации онлайн- голосования за объекты благоустройства
452
Самаре устанавливают щиты, информирующие о предстоящем ремонте по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» 
16 марта 2023  10:15
В Самаре устанавливают щиты, информирующие о предстоящем ремонте по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» 
1664
Во встрече также принял участие министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин.
15 марта 2023  17:12
Дмитрий Азаров и Елена Лапушкина обсудили меры по улучшению работы общественного транспорта в Самаре
609
Весь список