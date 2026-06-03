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Три молодых предпринимателя из Самарской области победили в федеральном конкурсе «Создай НАШЕ»

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Три молодых предпринимателя из Самарской области победили в федеральном конкурсе «Создай НАШЕ»

Самарская область вновь подтвердила статус одного из наиболее активных регионов страны в сфере молодежного предпринимательства. Сразу три представителя Самарской области победили во Всероссийском конкурсе «Создай НАШЕ», который ежегодно проводится Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Корпорацией МСП.  

По количеству победивших инициатив наш регион оказался в числе лидеров среди 46 субъектов России. Их имена объявили на III Форуме молодежного предпринимательства «Создай НАШЕ» в Москве. Напомним, что в конкурсе 2025 года победителями также стали три представителя Самарской области.

На этот раз в число победителей от региона вошли Алёна Зверинцева с проектом «Украшения с душой» (авторские украшения из полимерной глины); Андрей Цыганов с проектом «Федоровские сказки» (производственная компания в сегменте полезных напитков и здоровьесбережения с интеграцией фольклора Самарского края в концепцию бренда); Артур Мубинов с проектом «Релисан» (линейка противотревожных средств с ИИ-ассистентом поддержки пациентов).

«В Самарской области живут активные молодые люди, готовые создавать уникальные продукты, предлагать инновационные решения, креативно подходить к решению самых разных задач. Я поздравляю победителей конкурса «Создай НАШЕ» - они представили проекты совершенно разной направленности: от авторских украшений до высокотехнологичных решений с искусственным интеллектом, и каждый из них доказал перспективность своей инициативы. И напомню, что в регионе готовы поддержать каждого молодого предпринимателя – для этого создана эффективная система институтов развития, позволяющая превращать смелые идеи в успешные предприятия», - отметил зампредседателя правительства – министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Победители конкурса получили не только гранты, но и возможность бесплатно пройти акселерационную программу Корпорации МСП, что позволит масштабировать их проекты на федеральном уровне.

Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева отметила высокую динамику вовлеченности молодежи: «С каждым годом растет число заявок, которые молодые люди подают для участия в конкурсе. За три года их количество превысило 23 тысячи, и только в этом году 11 тысяч. Это значит, что тема предпринимательства сегодня действительно вызывает у молодых ребят интерес. Они пробуют свои силы, делают первые шаги и уже начинают реализовывать свои идеи на практике».

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич подчеркнул: «Интерес молодежи к предпринимательству растет – и это доказывают рекордные 11 тысяч заявок, которые в этом году были поданы на «Создай НАШЕ». И мы видим рост технологических инициатив, с которыми приходят молодые предприниматели».

Развитие предпринимательской инициативы в регионе ведется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», который направлен на создание условий для роста числа успешных бизнес-проектов и повышения деловой активности граждан. Молодые и начинающие предприниматели Самарской области могут получить всю необходимую поддержку и консультации в центрах «Мой бизнес».

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