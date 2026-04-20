Единый день бронирования путевок в детские оздоровительные лагеря на региональном портале «Госуслуги» стартует 22 апреля в 15:00.
22 апреля – единый день бронирования путевок в оздоровительные лагеря Самарской области
В Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и сёлах Кинель-Черкассы, Красный Яр, Богатое, Спасское стартовал региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»
Стартовал региональный чемпионат «Абилимпикс» 2026
В Средневолжском линейном управлении МВД России на транспорте состоялось оперативное совещание по итогам работы за первый квартал 2026 года.
Самарская транспортная полиция подвела итоги работы за первый квартал 2026 года
Офтальмолог Павлова: техника 20-20-20 помогает сохранить здоровье глаз.
Офтальмолог  рассказала, как сохранить здоровье глаз
Представители самарского бизнеса в рамках официальной бизнес-миссии, которая проходит с 16 по 21 апреля, посетили столицу Республики Узбекистан — Ташкент.
Более 60 переговоров провели предприниматели Самары и Ташкента в рамках бизнес-миссии в Республику Узбекистан
По информации Приволжского УГМС 21 апреля местами в Самарской области ожидается усиление юго-западного, западного ветра, порывы 15-20 м/с.
21 апреля местами в регионе ожидается усиление ветра
В Самаре организован бесплатный сбор старых автопокрышек на переработку.
Самарцы могут бесплатно сдать старые автопокрышки на переработку 
22 апреля в Самарской областной универсальной научной библиотеке начинает работу вы-ставка «Чернобыль: события и уроки», приуроченная к 40-летию со дня катастрофы на ЧАЭС.
В СОУНБ откроется выставка «Чернобыль: события и уроки»
ТПП Самарской области состоится межрегиональная бизнес-миссия предприятий Ленинградской области

ТПП Самарской области состоится межрегиональная бизнес-миссия предприятий Ленинградской области

22 апреля 2026 года в 10:00 в ТПП Самарской области состоится межрегиональная бизнес-миссия предприятий Ленинградской области.

В конференц-зале ТПП Самарской области в формате совещания предпринимателей двух регионов состоятся презентации участников и индивидуальные B2B-переговоры. Ключевым событием первого дня также станет Биржа деловых контактов, которую проводит ТПП Самарской области.

Цель мероприятия — укрепление торгово-экономических связей между Ленинградской и Самарской областями, поиск новых партнёров, поставщиков и клиентов для промышленных предприятий.

В работе бизнес-миссии примут участие девять компаний из Ленинградской области, представляющих сферы промышленного производства, машиностроения, металлообработки, поставок промышленного оборудования и инженерных решений. Среди участников: ООО «Завод высотных конструкций» (ведущий российский производитель высотных изделий и средств подмащивания), ООО «Стэлс» (производство лентопилочных станков и автоматизированных линий металлообработки), ООО «ПП Абразивные материалы» (производство металлообрабатывающего и абразивного инструмента), ООО «Юнифлекс» (производство гибких воздуховодов и промышленных шлангов), ООО «АГТ» (производство гидравлического оборудования), ООО «Ролтэк» (производство грузоподъёмного оборудования и систем перемещения), ООО «ЗСМ «Дека» (производство сварочной проволоки), ООО «Корда Спецматериалы» (производство изделий из тепло- и звукоизоляционных материалов), ООО «Профавтоматика» (ГК «Теком», производство шиповального оборудования).

Помимо деловых переговоров, программа миссии включает посещение ведущих промышленных площадок Самарской области. Одна из них – визит на АО «Самарский металлургический завод», крупнейшее в России предприятие по производству алюминиевых сплавов, проката и полуфабрикатов. В ходе визита состоятся рабочие встречи и осмотр производства. Запланировано посещение и других ведущих производственных площадок, в том числе и предприятий, занимающихся производством маломерных судов.

Участие в мероприятии позволит самарским компаниям установить прямые контакты с производителями из Ленинградской области, обсудить условия взаимовыгодного сотрудничества и выхода на новые рынки, найти надёжных поставщиков и технологических партнёров, а также расширить деловые связи и укрепить межрегиональное взаимодействие.

 

Начальник регионального УФСИН Алексей Климов проведет личный прием граждан в приемной Президента Российской Федерации
Начальник регионального УФСИН Алексей Климов проведет личный прием граждан в приемной Президента Российской Федерации
В субботу, 18 апреля, в Самаре состоялся первый в этом сезоне общегородской субботник.
В субботу, 18 апреля, в Самаре состоялся первый в этом сезоне общегородской субботник
️ В Самаре временно ограничат движение транспорта в связи с проведением Космического полумарафона
️ В Самаре временно ограничат движение транспорта в связи с проведением Космического полумарафона
Самарский губернатор раскрыл последствия налета беспилотников на регион
Самарский губернатор раскрыл последствия налета беспилотников на регион
В Новокуйбышевске дрон упал рядом с роддомом — в здании выбиты стёкла
В Новокуйбышевске дрон упал рядом с роддомом — в здании выбиты стёкла
