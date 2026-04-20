22 апреля 2026 года в 10:00 в ТПП Самарской области состоится межрегиональная бизнес-миссия предприятий Ленинградской области.

В конференц-зале ТПП Самарской области в формате совещания предпринимателей двух регионов состоятся презентации участников и индивидуальные B2B-переговоры. Ключевым событием первого дня также станет Биржа деловых контактов, которую проводит ТПП Самарской области.

Цель мероприятия — укрепление торгово-экономических связей между Ленинградской и Самарской областями, поиск новых партнёров, поставщиков и клиентов для промышленных предприятий.

В работе бизнес-миссии примут участие девять компаний из Ленинградской области, представляющих сферы промышленного производства, машиностроения, металлообработки, поставок промышленного оборудования и инженерных решений. Среди участников: ООО «Завод высотных конструкций» (ведущий российский производитель высотных изделий и средств подмащивания), ООО «Стэлс» (производство лентопилочных станков и автоматизированных линий металлообработки), ООО «ПП Абразивные материалы» (производство металлообрабатывающего и абразивного инструмента), ООО «Юнифлекс» (производство гибких воздуховодов и промышленных шлангов), ООО «АГТ» (производство гидравлического оборудования), ООО «Ролтэк» (производство грузоподъёмного оборудования и систем перемещения), ООО «ЗСМ «Дека» (производство сварочной проволоки), ООО «Корда Спецматериалы» (производство изделий из тепло- и звукоизоляционных материалов), ООО «Профавтоматика» (ГК «Теком», производство шиповального оборудования).

Помимо деловых переговоров, программа миссии включает посещение ведущих промышленных площадок Самарской области. Одна из них – визит на АО «Самарский металлургический завод», крупнейшее в России предприятие по производству алюминиевых сплавов, проката и полуфабрикатов. В ходе визита состоятся рабочие встречи и осмотр производства. Запланировано посещение и других ведущих производственных площадок, в том числе и предприятий, занимающихся производством маломерных судов.

Участие в мероприятии позволит самарским компаниям установить прямые контакты с производителями из Ленинградской области, обсудить условия взаимовыгодного сотрудничества и выхода на новые рынки, найти надёжных поставщиков и технологических партнёров, а также расширить деловые связи и укрепить межрегиональное взаимодействие.