Студенческий стартап из Самарской области получил федеральный грант на развитие производственного бизнеса

Молодой предприниматель Тимофей Баушин из Тольятти стал одним из победителей федерального конкурса «Создай НАШЕ» и получил грант в размере одного миллиона рублей. Он направит полученные средства на развитие установки по уникальной технологии очистки автомобильных деталей.

В этом году Самарская область вошла в число регионов-лидеров по количеству победивших инициатив на конкурсе молодежного предпринимательства «Создай НАШЕ», организованного Агентством стратегических инициатив и Корпорацией МСП. Сразу три молодых предпринимателя из Самарской области вошли в число победителей.

«В Самарской области живут амбициозные и инициативные молодые предприниматели – они развивают свои проекты в самых разных сферах: производство, высокотех, креативные индустрии, туризм. Наша задача – поддержать их и предоставить возможности для роста и развития. И мы отмечаем, что молодежь активно пользуется созданными возможностями: участвует в региональных и федеральных конкурсах, получает гранты, повышает свои предпринимательские компетенции», - подчеркнул зампред правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Проект Тимофея Баушина – настоящий гаражный стартап, начавшийся с энтузиазма, самодельного оборудования и идеи, найденной на просторах интернета. В 2022 году, будучи студентом и заядлым автомобилистом, Тимофей увидел видеоролики о технологии очистки деталей от загрязнений и загорелся желанием создать такую установку самостоятельно.

«Первый образец вместе с другом собрали буквально из подручных материалов. Результат нас не устроил, и мы решили продать установку, а затем свернуть проект. Процесс продажи затянулся на полтора года. Однако буквально через месяц после покупки от клиента поступил заказ на еще одну установку», - рассказывает молодой предприниматель.

Команда приняла решение продолжить разработку, начали поступать стабильные заказы – по 2-3 установки в месяц. Параллельно Тимофей представил проект на конкурс «Студенческий стартап». Выигранный грант позволил закупить необходимое оборудование, профессиональные инструменты, провести небольшой ремонт в помещении и приступить к разработке сайта компании.

В 2025 году Тимофей Баушин стал одним из 30 победителей федерального конкурса «Создай НАШЕ», получил грант в размере 1 миллиона рублей и стал участником образовательного бизнес-акселератора. Проект также получает поддержку Фонда содействия инновациям.

«Грант от конкурса «Создай НАШЕ» даст нам возможность усилить производство, улучшить качество оборудования и привлечь новых клиентов. Мы планируем направить средства на закупку оборудования, маркетинг и продвижение. Это ускорит развитие бизнеса и поможет сделать следующий серьёзный шаг вперёд», – отметил Тимофей Баушин.

На сегодня этот стартап входит в число трёх компаний в России, которые производят установки по этой технологии. За счёт продуманных инженерных решений команде удается снижать себестоимость и сроки производства по сравнению с конкурентами.

«Молодежное предпринимательство - один из драйверов развития малого и среднего бизнеса в России, который сегодня работает практически во всех отраслях экономики. Открываются новые высокотехнологичные производства, разрабатываются новые технологии, создается инфраструктура для повышения комфорта и качества жизни людей», - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Узнать все о действующих инструментах поддержки начинающие и действующие предприниматели могут на едином портале mybiz63.ru и в центрах "Мой бизнес" Самарской области. Получить консультацию можно по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63.

Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области