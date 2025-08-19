Я нашел ошибку
Главные новости:
День ООПТ отметили в Ботаническом саду в Самаре.
Самарская область отметила День особо охраняемых природных территорий региона
Предлагается разделить прилегающую территорию на функциональные зоны.
В Самаре разработают дизайн-проект благоустройства территории у Дворца легкой атлетики на ул. Физкультурной
Будьте внимательны и осторожны! При возникновении чрезвычайных ситуаций звоните 112.
Ночью 20 августа в северных районах Самарской области ожидается гроза, ливень, шквалистый ветер
И ожидает получение нового оборудования на общую сумму 23,67 млн.руб. (из федерального бюджета – 19,58 млн.руб., из регионального – 2,67 млн.руб.).
САТОБ стал в 2025 году участником нацпроекта «Семья»
Леонид Слуцкий: около трети россиян живут на доходы ниже указанного уровня, а минимальный набор товаров и услуг составляет порядка 20 тыс. рублей.
Россиян с доходом ниже 30 тыс. рублей предложили освободить от НДФЛ
Владимир является ведущим артистом театра драмы, постоянно занят в текущем репертуаре, пользуется большим авторитетом у своих коллег и огромной популярностью у публики.
Заслуженный артист Самарской области Владимир Сапрыкин награжден медалью «За труды в культуре и искусстве»
Документ направлен на развитие системы непрерывного профессионального развития медицинских кадров региона, повышение квалификации среднего медицинского персонала и укрепление кадрового потенциала отрасли.
Минздрав СО подписал соглашение с областной организацией медицинских сестер
На занятие приглашают всех желающих.
Центр поиска пропавших людей региона проведет полевое практическое занятие
Сборная региона принимает участие в физкультурном мероприятии ПФО - Кубке защитников Отечества.
В Самаре в акватории Серной Воложки прошли чемпионат и первенство Самарской области по серфингу
Ирина Калягина приняла участие в открытии выставки «На велосипеде в космос»
Студенческий стартап из Самарской области получил федеральный грант на развитие производственного бизнеса

19 августа 2025 16:10
173
На сегодня этот стартап входит в число трёх компаний в России, которые производят установки по этой технологии.

Молодой предприниматель Тимофей Баушин из Тольятти стал одним из победителей федерального конкурса «Создай НАШЕ» и получил грант в размере одного миллиона рублей. Он направит полученные средства на развитие установки по уникальной технологии очистки автомобильных деталей. 

В этом году Самарская область вошла в число регионов-лидеров по количеству победивших инициатив на конкурсе молодежного предпринимательства «Создай НАШЕ», организованного Агентством стратегических инициатив и Корпорацией МСП. Сразу три молодых предпринимателя из Самарской области вошли в число победителей.

«В Самарской области живут амбициозные и инициативные молодые предприниматели – они развивают свои проекты в самых разных сферах: производство, высокотех, креативные индустрии, туризм. Наша задача – поддержать их и предоставить возможности для роста и развития. И мы отмечаем, что молодежь активно пользуется созданными возможностями: участвует в региональных и федеральных конкурсах, получает гранты, повышает свои предпринимательские компетенции», - подчеркнул зампред правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Проект Тимофея Баушина – настоящий гаражный стартап, начавшийся с энтузиазма, самодельного оборудования и идеи, найденной на просторах интернета. В 2022 году, будучи студентом и заядлым автомобилистом, Тимофей увидел видеоролики о технологии очистки деталей от загрязнений и загорелся желанием создать такую установку самостоятельно.

«Первый образец вместе с другом собрали буквально из подручных материалов. Результат нас не устроил, и мы решили продать установку, а затем свернуть проект. Процесс продажи затянулся на полтора года. Однако буквально через месяц после покупки от клиента поступил заказ на еще одну установку», - рассказывает молодой предприниматель.

Команда приняла решение продолжить разработку, начали поступать стабильные заказы – по 2-3 установки в месяц. Параллельно Тимофей представил проект на конкурс «Студенческий стартап». Выигранный грант позволил закупить необходимое оборудование, профессиональные инструменты, провести небольшой ремонт в помещении и приступить к разработке сайта компании.

В 2025 году Тимофей Баушин стал одним из 30 победителей федерального конкурса «Создай НАШЕ», получил грант в размере 1 миллиона рублей и стал участником образовательного бизнес-акселератора. Проект также получает поддержку Фонда содействия инновациям.

«Грант от конкурса «Создай НАШЕ» даст нам возможность усилить производство, улучшить качество оборудования и привлечь новых клиентов. Мы планируем направить средства на закупку оборудования, маркетинг и продвижение. Это ускорит развитие бизнеса и поможет сделать следующий серьёзный шаг вперёд», – отметил Тимофей Баушин.

На сегодня этот стартап входит в число трёх компаний в России, которые производят установки по этой технологии. За счёт продуманных инженерных решений команде удается снижать себестоимость и сроки производства по сравнению с конкурентами.

«Молодежное предпринимательство - один из драйверов развития малого и среднего бизнеса в России, который сегодня работает практически во всех отраслях экономики. Открываются новые высокотехнологичные производства, разрабатываются новые технологии, создается инфраструктура для повышения комфорта и качества жизни людей», - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Узнать все о действующих инструментах поддержки начинающие и действующие предприниматели могут на едином портале mybiz63.ru и в центрах "Мой бизнес" Самарской области. Получить консультацию можно по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63.  

Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

 

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области

Теги: Тольятти

