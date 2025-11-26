Структуры поддержки бизнеса из Самары и Нижнего Новгорода подписали соглашения о сотрудничестве

Самарский бизнес-инкубатор подписал два соглашения о сотрудничестве – с ГУ «Нижегородский инновационный бизнес-инкубатор» и Технопарком «Анкудиновка» (Нижний Новгород). Соглашения подписаны в ходе бизнес-миссии, которая проходит 25 и 26 ноября в Нижегородском регионе. В рамках деловой программы бизнес-миссии организованы встречи структур поддержки предпринимательства и переговоры между промышленными предприятиями двух регионов.



В рамках соглашений планируются совместные обучающие семинары, мероприятия, направленные на поддержку стартапов и инновационного бизнеса, обмен опытом и лучшими практиками, поддержка деловых контактов между предпринимателями Самары и Нижнего Новгорода.



Технопарк «Анкудиновка», в свою очередь, нацелен на продвижение и вывод на рынок инновационных продуктов – композиционных материалов, робототехники, квантовых технологий и др. Он также консультирует начинающих предпринимателей и предоставляет им в аренду площади.



Ранее в ходе бизнес-миссии были подписаны соглашения о сотрудничестве между промышленными предприятиями Самары и Нижнего Новгорода, а на сегодня запланирован выезд делегаций Самары на промышленные предприятия Дзержинска Нижегородской области.



Бизнес-миссия организована администрацией города Самары и Министерством промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области совместно с региональным центром «Мой Бизнес» при поддержке Торгово-промышленной палаты Нижегородской области.

Фото: пресс-служба администрации Самары