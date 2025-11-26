Структуры поддержки бизнеса из Самары и Нижнего Новгорода подписали соглашения о сотрудничестве

Я нашел ошибку
Главные новости:
Глава региона отметил, что в условиях регулярных атак вражескими БПЛА ключевой задачей является обеспечение безопасности населения и объектов критической инфраструктуры.
Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба
Всего на месте пожара работали 16 человек личного состава, на тушение были поданы 3 ствола «Б», созданы 2 звена газодымозащитной службы.
В селе Троицкое сегодня загорелись сарай с автомобилем внутри и баня
Судебной экспертизой установлено, что местная жительница страдает психическим заболеванием, в связи с чем не осознавала общественно опасного характера своих действий.
В Шенталинском районе женщину, убившую своего мужа, могут отправить на принудительное лечение
Тарасова извинилась перед своими зрителями и попросила суд о мягком наказании по делу о контрабанде наркотиков.
Суд назначил Аглае Тарасовой наказание в виде 3 лет условно и штрафа в 200 тыс. рублей
Большинство нарушений работы желудочно-кишечного тракта можно предотвратить или значительно смягчить, если вовремя обратить внимание на факторы риска и свои привычки.
Самарский врач-гастроэнтеролог: 7 основных факторов риска развития нарушений ЖКТ
Лидерами в составе самарской команды сегодня стали Сабина Абайдуллина - 28 очков и Юлия Полуянова - 14 очков.
Спортсменки БК «Самара» одержали победу над новосибирским «Динамо» 
Они позволяют проводить полный спектр ультразвуковых исследований, включая обследования в педиатрии, гинекологии, кардиологии, урологии и ангиологии.
Сызранская больница получила два современных аппарата ультразвуковой диагностики экспертного класса
ФАП обеспечит доступность первичной помощи для более чем 100 жителей деревни и работников местного фермерского производства.
В деревне Карабикулово Шенталинского района ведется строительство современного ФАПа
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.96
0.04
EUR 90.97
-0.4
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В музее им. П.В. Алабина состоится уникальный праздник «Плиозавру 20 лет»
Глава Ленинского района Самары Елена Бондаренко проведет прямой эфир с жителями
Союз художников Самары приглашает на предновогоднюю ярмарку
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Структуры поддержки бизнеса из Самары и Нижнего Новгорода подписали соглашения о сотрудничестве

187
В рамках соглашений планируются совместные обучающие семинары, мероприятия, направленные на поддержку стартапов и инновационного бизнеса, обмен опытом и лучшими практиками, поддержка деловых контактов между предпринимателями Самары и Нижнего Новгорода.

Самарский бизнес-инкубатор подписал два соглашения о сотрудничестве – с ГУ «Нижегородский инновационный бизнес-инкубатор» и Технопарком «Анкудиновка» (Нижний Новгород). Соглашения подписаны в ходе бизнес-миссии, которая проходит 25 и 26 ноября в Нижегородском регионе. В рамках деловой программы бизнес-миссии организованы встречи структур поддержки предпринимательства и переговоры между промышленными предприятиями двух регионов.

В рамках соглашений планируются совместные обучающие семинары, мероприятия, направленные на поддержку стартапов и инновационного бизнеса, обмен опытом и лучшими практиками, поддержка деловых контактов между предпринимателями Самары и Нижнего Новгорода.

Технопарк «Анкудиновка», в свою очередь, нацелен на продвижение и вывод на рынок инновационных продуктов – композиционных материалов, робототехники, квантовых технологий и др. Он также консультирует начинающих предпринимателей и предоставляет им в аренду площади.

Ранее в ходе бизнес-миссии были подписаны соглашения о сотрудничестве между промышленными предприятиями Самары и Нижнего Новгорода, а на сегодня запланирован выезд делегаций Самары на промышленные предприятия Дзержинска Нижегородской области.

Бизнес-миссия организована администрацией города Самары и Министерством промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области совместно с региональным центром «Мой Бизнес» при поддержке Торгово-промышленной палаты Нижегородской области.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Глава региона отметил, что в условиях регулярных атак вражескими БПЛА ключевой задачей является обеспечение безопасности населения и объектов критической инфраструктуры.
26 ноября 2025, 21:06
Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба
Глава региона отметил, что в условиях регулярных атак вражескими БПЛА ключевой задачей является обеспечение безопасности населения и объектов критической... Политика
30
Большинство нарушений работы желудочно-кишечного тракта можно предотвратить или значительно смягчить, если вовремя обратить внимание на факторы риска и свои привычки.
26 ноября 2025, 19:38
Самарский врач-гастроэнтеролог: 7 основных факторов риска развития нарушений ЖКТ
Большинство нарушений работы желудочно-кишечного тракта можно предотвратить или значительно смягчить, если вовремя обратить внимание на факторы риска и свои... Здравоохранение
120
Лидерами в составе самарской команды сегодня стали Сабина Абайдуллина - 28 очков и Юлия Полуянова - 14 очков.
26 ноября 2025, 19:21
Спортсменки БК «Самара» одержали победу над новосибирским «Динамо» 
Лидерами в составе самарской команды сегодня стали Сабина Абайдуллина - 28 очков и Юлия Полуянова - 14 очков. Спорт
120
В центре внимания
Глава региона отметил, что в условиях регулярных атак вражескими БПЛА ключевой задачей является обеспечение безопасности населения и объектов критической инфраструктуры.
26 ноября 2025  21:06
Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба
94
В Минпромторге Самарской области обсудили будущее торговых центров
26 ноября 2025  13:18
В Минпромторге Самарской области обсудили будущее торговых центров
217
В Самаре маршрут автобуса №34 временно скорректировали
26 ноября 2025  11:02
В Самаре маршрут автобуса №34 временно скорректировали
236
Стартовал новый сезон Всероссийского отбора лучших практик для старшего поколения «Активное долголетие 2025»
25 ноября 2025  13:27
Стартовал новый сезон Всероссийского отбора лучших практик для старшего поколения «Активное долголетие 2025»
1830
Прямой эфир главы Красноглинского района города Самары Вячеслава Коновалова перенесен на другую дату
25 ноября 2025  11:33
Прямой эфир главы Красноглинского района города Самары Вячеслава Коновалова перенесен на другую дату
1031
Весь список