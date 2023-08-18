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Социальный контракт помог многодетной маме из Пестравки организовать доходное дело

18 августа 2023 14:52
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Социальный контракт - это помощь государства семьям и одиноко проживающим гражданам в сложной жизненной ситуации.

Многодетная мама Евгения Логинова из Пестравки вот уже несколько лет занимается изготовлением кондитерских изделий — печет торты, мафиины, капкейки. Сначала различными вкусностями радовала своих деток, родственников и друзей. А затем сработало «сарафанное радио» и стали поступать заказы.

Тогда Евгения решила хобби превратить в доход для своей семьи, обратилась в Комплексный центр социального обслуживания населения для того, чтобы оформить помощь на основании социального контракта.

Социальный контракт - это помощь государства семьям и одиноко проживающим гражданам в сложной жизненной ситуации. Такая помощь предполагает не просто денежную выплату, а целый план действий для повышения уровня доходов и преодоления бедности. Соцконтракт можно заключить по одному из четырех направлений: поиск работы и трудоустройство; осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности; ведение личного подсобного хозяйства, мероприятие по преодолению трудной жизненной ситуации.

Евгения зарегистрировалась в качестве «самозанятого» и предоставила бизнес-план на рассмотрение комиссии.  Социальный контракт ей одобрили, получив социальную выплату в размере 250 тысяч рублей, она приобрела новое современное оборудование, что позволило увеличить объем, скорость работы и качество выпекаемой продукции. Евгения пошла дальше, расширила ассортимент, теперь она выпекает не только десерты, но и пиццу. Ее ароматная и вкусная выпечка пользуется спросом у жителей как Пестравки, так и соседних сел.

«Самое основное, что я приобрела - это пищевой принтер для пищевой печати. Аппарат довольно большой. Это дорогостоящая покупка. Потом был приобретен планетарный миксер, духовка, вытяжка. У меня есть все необходимое для работы. Это серьезная помощь для моей семьи», - говорит Евгения Логинова.

 Помощь семьям с детьми -  одно из приоритетных направлений работы Правительства Самарской области, обозначенное Губернатором Дмитрием Азаровым. Регион одним из первых в стране начал оказывать меру поддержки в виде социального контракта. Сейчас эта работа ведется в рамках национального проекта «Демография», инициированного Президентом страны.

И.о. заместителя директора Комплексного центра социального обслуживания населения Юго-Западного округа по м.р. Пестравский Надежда Моисеева отмечает, что соцконтракт очень востребован: «В нашем районе направление по открытию ИП очень хорошо реализуется. Это колоссальная поддержка для многодетных семей. Вот Евгения Александровна успешно выполнила все мероприятия по соцконтракту и расширила бизнес. Сейчас радует жителей района не только тортами, но и пиццей».

В Самарской области количество заключенных соцконтрактов ежегодно растет. Так, только с начала этого года уже заключено почти 3,5 тысячи соцконтрактов, из них больше половины на открытие своего дела. 

Для того, чтобы заключить социальный контракт, теперь нужно обращаться в управление социальной защиты населения по месту жительства. Ранее данный вид помощи предоставлялся комплексными центрами соцобслуживания населения.

 

Фото:   ru.freepik.com

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