Сотрудник Самарского политеха производит оригинальную ореховую пасту

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Хобби молодого ученого переросло в небольшой локальный бизнес.

Кандидат технических наук, доцент кафедры «Теоретическая и общая электротехника», заведующий лабораторией «Цифровые двойники растений» Алексей Табачинский уже несколько лет занимается производством ореховой пасты, привнося в свою кулинарную разработку самарский колорит. К примеру, помимо арахиса и морской соли, в рецептуре используется мед с пасек Красного Яра.

Вкусовая палитра продукта представлена классической пастой, сладкой пастой с добавлением меда или сиропа топинамбура, корицы, а также соленой и хрустящей с воздушным рисом, либо кешью и кунжутом. В настоящее время Алексей работает над созданием пасты с добавлением какао, кокоса и пекана. Объем производства пасты достигает сейчас до 25 кг в месяц.

- В первый раз я попробовал ореховую пасту в Осло восемь лет назад – на родине тогда ее было не достать. Затем я стал экспериментировать и изготавливать ее с помощью блендера на кухне, пробовал продукцию конкурентов и разрабатывал свою рецептуру. Моих сбережений хватило на то, чтобы собрать небольшую технологическую линию к мельнице-гомогенизатору, позволяющей перемалывать до 30-40 кг орехов в час. Так я стал индивидуальным предпринимателем, который после лабораторных испытаний пасты получил сертификацию на ее производство и нанял персонал, - говорит молодой ученый.

Алексей даже придумал собственный бренд «Орехисовая паста», явно ссылающийся на натуральный и полезный состав продукта. Самарцы уже оценили эту продукцию, которая представлена в некоторых фруктовых лавках столицы региона. Алексей напомнил, что хранить пасту можно как в холодильнике, так и при комнатной температуре. Согласно сертификату, паста по рецептуре Табачинского может храниться 9 месяцев.