Состоялась рабочая встреча губернатора Вячеслава Федорищева с предпринимателями региона

В Самаре на площадке центра «Мой бизнес» состоялась рабочая встреча губернатора Вячеслава Федорищева с предпринимателями. В ходе диалога глава региона подчеркнул их важную роль в социально-экономическом развитии области, отметив особую значимость деятельности бизнес-сообщества в современных условиях.

«Непростой труд у предпринимателей, особенно в условиях санкций и экономической нестабильности в мире. Все понимаем ограничения и сложности, которые есть, и вы их преодолеваете», — сказал глава региона.

На встрече обсуждались актуальные вопросы дальнейшего развития делового климата, существующие меры государственной поддержки для предпринимателей, а также перспективы развития проектов участников. Диалог носил предметный и конструктивный характер.

Глава региона ознакомился с образцами продукции местных производителей, включая адаптивную одежду, биологически активные добавки, оборудование для занятий водным спортом на искусственных и естественных водоемах и другое.

Содействия в предоставлении помещения для организации производства на льготных условиях попросила Екатерина Рожкова из Тольятти. Она мама двоих детей, которая не понаслышке знает с какими трудностями сталкиваются родители особенных ребят. Несколько лет назад Екатерина стала обучаться шитью, чтобы создавать удобную одежду для собственного сына, а теперь у нее свой бренд адаптивной одежды.

Как отметила руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области Лариса Названова, Екатерина Рожкова стала победительницей регионального этапа образовательной программы «Мама-предприниматель» и в конце ноября представит Самарский регион на федеральном этапе конкурса.

«В этом году я стала участником фестиваля-маркета «Территория моды», и этот опыт оказался очень полезным», — поделилась предпринимательница.

Губернатору также представили проект завода по выпуску мягких и твердых желатиновых капсул, который построен в селе Лопатино Волжского района, в рамках подписанного на ПМЭФ инвестиционного соглашения. По словам руководителя компании «Самарс» Юрия Кузнецова, в производстве применяется исключительно российское сырье и это пока единственное подобное предприятие в стране.

«Мы реализовали инвестпроект по производству продукции, без которой невозможен выпуск большинства лекарственных средств, — рассказал Юрий Кузнецов. — Наш основной рынок сбыта — фармпредприятия России, сейчас мы закрываем 20 процентов от объема потребностей всего отечественного рынка. Активно сотрудничаем с Беларусью».

В ходе беседы Вячеслав Федорищев поинтересовался планами производителя и наиболее актуальными мерами господдержки.

«Планируем наращивать объем присутствия на российском рынке. При этом отлично конкурируем с зарубежными аналогами — наша уникальная технология помогла устранить технологическую зависимость фармацевтической отрасли от импортных капсул», — поделился предприниматель.

Индивидуальный предприниматель Сергей Устинов рассказал о своем производстве оборудования для занятий водным спортом, которое уже зарекомендовало себя не только в регионе, но и за его пределами. В планах у предпринимателя активный выход на экспорт.

«Модели разрабатываю сам, пока работаю на зарубежном сырье, но планирую перейти на отечественное, — поделился предприниматель. — В России рынок пока узкий, есть два крупных производителя: мы и москвичи. Конкурируем с импортными брендами, но у нас, помимо более выгодной цены, есть и другие преимущества. В планах — выход на внешние рынки».

Вячеслав Федорищев поинтересовался у предпринимателя об участии в международных выставках, отметив, что такие мероприятия дают мощный толчок к значительному росту числа клиентов, к развитию и масштабированию бизнеса.

«К тому же региональным производителям доступны меры поддержки для участия в выставках. Изучите перспективные направления и сделайте важный шаг на пути к развитию своего дела», — подчеркнул губернатор.

Также на встрече свою продукцию главе региона презентовали основатель и руководитель самарской компании «Брик», которая является резидентом индустриального парка «Преображенка» и входит в кластер предприятий промышленного производства; представители сызранской компании «Эридан», производящей питьевую бутилированную воду и лимонады; руководитель компании «ФармаполВолга» по производству лекарственных препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

В ходе диалога глава региона детально обсудил с предпринимателями их вопросы. Результатом встречи стали конкретные рекомендации по реализации инициатив бизнеса. Особое внимание уделено взаимодействию с профильными министерствами региона для решения актуальных запросов, в том числе, по вопросам получения мер государственной поддержки.

Фото: канал Вячеслава Федорищева в МАХ