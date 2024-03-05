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Служба занятости помогает жителям региона в открытии своего дела

5 марта 2024 16:26
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Юлия Акифьева из Сызрани в конце прошлого года, благодаря поддержке службы занятости, открыла кафе «Как у мамы».

В Самарской области реализуется целый ряд мер поддержки предпринимателей. Вопросам трудоустройства, занятости населения особое внимание уделяет глава региона Дмитрий Азаров. Жители области, которые зарегистрированы в качестве безработных и решили попробовать себя в предпринимательстве, могут обратиться в службу занятости за помощью в открытии собственного дела.

Юлия Акифьева из Сызрани в конце прошлого года, благодаря поддержке службы занятости, открыла кафе «Как у мамы».

«Я находилась в поисках работы. Обратилась за помощью в центр занятости, где мне рассказали о возможности открытия собственного дела. Мне оказали финансовую поддержку, что сыграло большую роль. Очень давно хотела открыть кафе – у меня поварской стаж очень большой. Можно сказать, мечта всей моей жизни осуществилась!», - призналась Юлия Акифьева.

Сейчас у Юлии уже много постоянных клиентов, есть своя команда единомышленников, с которой она подумывает о расширении бизнеса.

«Безработные граждане имеют возможность получить финансовую помощь в размере 100 000 рублей на открытие своего дела. Она предоставляется на приобретение основных средств в рамках бизнес-плана. В течение года мы проводим проверки осуществления деятельности. Но, кроме того, предлагаем и свои новые услуги. Например, если у предпринимателя есть необходимость в подборе персонала, то мы с ним работаем, как с работодателем, помогая ему решить эту проблему», - рассказала заместитель руководителя территориального центра занятости населения Сызрани и Сызранского района Юлия Шпанова.

Чтобы получить поддержку при открытии собственного дела, необходимо написать заявление в центр занятости, затем подготовить бизнес-план и пройти комиссию, которая и примет решение о предоставлении денежных средств. Помощь в составлении бизнес-плана и другие необходимые консультации для будущих предпринимателей специалисты службы занятости оказывают бесплатно. Узнать об этом подробнее можно в контакт-центре службы занятости по телефону 8 800 302-15-44.

 

Фото:   Минтруд Самарской области

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