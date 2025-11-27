Сегодня в регионе работают свыше 343 тысяч самозанятых

Я нашел ошибку
Главные новости:
Оптимальным выбором остается теплая вода, которая не провоцирует нарушения в работе ЖКТ и в целом положительно влияет на состояние организма.
Нутрициолог рассказала, какой температуры должны быть напитки, чтобы избежать вреда для здоровья
Коллегия из тройки судей рассматривала жалобу в закрытом режиме. На этом настаивала юрист певицы, поскольку на заседании оглашались данные медицинской экспертизы, проведенной Долиной.
Суд оставил Долиной право собственности на квартиру, отклонив жалобу покупательницы квартиры Лурье
В следующем матче "Крылья Советов" в гостях встречаются с чемпионом страны "Краснодаром".
"Крылья Советов" в Набережных Челнах обыграли "КАМАЗ" по пенальти
Организаторы приглашают всех, кто помнил и лично знал художника, его картины, историю его жизни и тех, кому интересно познакомиться с незаурядной личностью Мастера живописи.
В Самарском Доме кино пройдет показ документальной картины «Если птица поет», посвященной талантливому живописцу Валентину Пурыгину
Две страны активно сотрудничают в части организации дополнительного образования по отдельным отраслям: обучение проходят банкиры, энергетики, медики, геологи.
Русский язык стал обязательным для изучения в школах КНДР
Планируется, что экипаж проведет на орбите 242 суток и вернется в конце июля 2026 года. На восьмимесячную миссию намечено более 40 научных экспериментов, а также два выхода в открытый космос.
Корабль "Союз МС-28" с российскими космонавтами и американским астронавтом на борту пристыковался к МКС
Матчи отличались острым и бескомпромиссным характером.Судьба первого места решилась в напряженном финале.
Ветераны сызранского футбола приняли участие в турнире, посвященном 35-летию МЧС России
Фестиваль получил признание как одна из лучших в регионе инклюзивных практик творческого взаимодействия людей с ОВЗ и людей без ограничений здоровья.
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
В музее им. П.В. Алабина состоится уникальный праздник «Плиозавру 20 лет»
Сегодня в регионе работают свыше 343 тысяч самозанятых

228
Всё больше самарцев выбирают такой формат ведения бизнеса, что позволяет не только работать на себя легально, но и наравне с предпринимателями пользоваться мерами государственной поддержки.

27 ноября в России отмечается День самозанятых. В Самарской области специальный налоговый режим был введен в 2020 году. Сегодня в регионе работают свыше 343 тысяч самозанятых, что составляет 21% от общей численности занятых в экономике Самарской области.

Преобладающими видами деятельности у самозанятых являются перевозка пассажиров и грузов, строительство, IТ-сфера, производство.

«Вместе с ростом числа официально зарегистрированных самозанятых увеличивается их вклад в экономику региона. С 2020 года общий доход самозанятых граждан превысил 151 млрд рублей, они выплатили более 6,1 млрд рублей налога», — рассказал заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Налоговый режим для самозанятых позволяет работать как с физическими, так и с юридическими лицами, оформлять договоры и выдавать чеки. Самозанятые ведут свою бухгалтерию самостоятельно, при помощи приложения «Мой налог». При расчете с физическими лицами налоговая ставка составляет 4%, при работе с организациями – 6%.

Всё больше самарцев выбирают такой формат ведения бизнеса, что позволяет не только работать на себя легально, но и наравне с предпринимателями пользоваться мерами государственной поддержки.

Для продвижения продукции самозанятых в Самарской области создана онлайн-витрина, на которой представлены различные товары и услуги предпринимателей.

На одной из первых встреч с предпринимателями глава региона Вячеслав Федорищев поручал организовать для самозанятых обучающие семинары по продвижению товаров на маркетплейсах, а также ярмарки, где мастера смогут продавать свои изделия без оплаты аренды площадки.

В 2025 году проведено семь маркетов, где свои товары разместили более 250 предпринимателей и самозанятых региона.

«Я активно пользуюсь мерами поддержки, это помогает развивать мой бизнес. Я получала соцконтракт, на который приобрела необходимое оборудование. Я участвую в ярмарках, крупных мероприятиях, что позволяет мне продвигать свои товары и получать новых клиентов», — поделилась дизайнер и основатель бренда Hinichbrand Евгения Хинич.

Также самозанятые пользуются льготной арендой государственного и муниципального имущества, а также рабочими местами в коворкинге, переговорными комнатами и залом для проведения образовательных мероприятий в региональном центре «Мой бизнес».

Меры поддержки бизнеса в регионе реализуются, благодаря нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». Воспользоваться инструментами господдержки можно, обратившись в один из центров «Мой бизнес» Самарской области. С полным перечнем мер господдержки можно ознакомиться на портале mybiz63.ru.

 

Фото: департамент информационной политики СО

Теги: Самара

