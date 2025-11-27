27 ноября в России отмечается День самозанятых. В Самарской области специальный налоговый режим был введен в 2020 году. Сегодня в регионе работают свыше 343 тысяч самозанятых, что составляет 21% от общей численности занятых в экономике Самарской области.



Преобладающими видами деятельности у самозанятых являются перевозка пассажиров и грузов, строительство, IТ-сфера, производство.



«Вместе с ростом числа официально зарегистрированных самозанятых увеличивается их вклад в экономику региона. С 2020 года общий доход самозанятых граждан превысил 151 млрд рублей, они выплатили более 6,1 млрд рублей налога», — рассказал заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.



Налоговый режим для самозанятых позволяет работать как с физическими, так и с юридическими лицами, оформлять договоры и выдавать чеки. Самозанятые ведут свою бухгалтерию самостоятельно, при помощи приложения «Мой налог». При расчете с физическими лицами налоговая ставка составляет 4%, при работе с организациями – 6%.



Всё больше самарцев выбирают такой формат ведения бизнеса, что позволяет не только работать на себя легально, но и наравне с предпринимателями пользоваться мерами государственной поддержки.



Для продвижения продукции самозанятых в Самарской области создана онлайн-витрина, на которой представлены различные товары и услуги предпринимателей.



На одной из первых встреч с предпринимателями глава региона Вячеслав Федорищев поручал организовать для самозанятых обучающие семинары по продвижению товаров на маркетплейсах, а также ярмарки, где мастера смогут продавать свои изделия без оплаты аренды площадки.



В 2025 году проведено семь маркетов, где свои товары разместили более 250 предпринимателей и самозанятых региона.



«Я активно пользуюсь мерами поддержки, это помогает развивать мой бизнес. Я получала соцконтракт, на который приобрела необходимое оборудование. Я участвую в ярмарках, крупных мероприятиях, что позволяет мне продвигать свои товары и получать новых клиентов», — поделилась дизайнер и основатель бренда Hinichbrand Евгения Хинич.



Также самозанятые пользуются льготной арендой государственного и муниципального имущества, а также рабочими местами в коворкинге, переговорными комнатами и залом для проведения образовательных мероприятий в региональном центре «Мой бизнес».



Меры поддержки бизнеса в регионе реализуются, благодаря нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». Воспользоваться инструментами господдержки можно, обратившись в один из центров «Мой бизнес» Самарской области. С полным перечнем мер господдержки можно ознакомиться на портале mybiz63.ru.

Фото: департамент информационной политики СО