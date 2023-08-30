Самозанятым Самарской области помогут разработать упаковку для их продукции

158

Региональный центр «Мой бизнес» Самарской области запускает новую услугу для самозанятых. Совместно с агентством LENIN плательщикам налога на профессиональный доход помогут бесплатно подобрать тип упаковки для своего продукта и создадут дизайн-макет для печати в профессиональной верстке. Кроме того, самозанятых подробно проинструктируют по самостоятельному изготовлению и/или формированию заказа печати в типографии.

Благодаря активной реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и личному участию Губернатора Дмитрия Азарова, в Самарской области создаются все условия, необходимые для успешного старта начинающих представителей бизнеса.

В настоящее время в регионе свою деятельность ведут 190 тысяч самозанятых. Их совокупный доход за время действия налогового режима уже превысил 46 млрд рублей, а сумма уплаченных налогов составляет 1,7 млрд рублей.

«С ростом числа официально зарегистрированных самозанятых на территории региона, расширяется и перечень инструментов поддержки этой категории начинающих предпринимателей. Сегодня они могут подобрать для себя наиболее актуальную услугу на сайте mybiz63.ru и абсолютно бесплатно пройти, например, мастер-класс по фотографии, кондитерский курс с практической отработкой полученных знаний. В качестве преподавателей мы привлекаем известных профессионалов в своем деле, чей опыт и успех может вдохновить на свои личные победы в бизнесе», - сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Мера поддержки будет актуальна для мастеров в самых разных сферах, от сувениров до кондитерских изделий и многого другого.

Получить государственную поддержку смогут официально зарегистрированные на территории Самарской области плательщики налога на профессиональный доход. Важно требование: самозанятый не получал в 2023 году другие услуги от регионального центра «Мой бизнес».

Заявки на получение услуги принимаются до 17 сентября по ссылке. Количество мест ограничено.

Фото – министерство экономического развития и инвестиций Самарской области