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В программу по продвижению соцсетей входит сразу несколько услуг.
Самозанятых губернии научат продвигать свои продукты в соцсетях
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Самозанятых губернии научат продвигать свои продукты в соцсетях

3 февраля 2023 16:34
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В программу по продвижению соцсетей входит сразу несколько услуг.

В 2023 году пользователи специального налогового режима смогут получить комплексную услугу по оформлению и стартовому продвижению в соцсетях. Это новая программа поддержки самозанятых в регионе.

Условия для успешной реализации и развития проектов самозанятых и начинающих предпринимателей в регионе создаются в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Это ключевое направление в работе областного Правительства и губернатора Дмитрия Азарова.

Получить целый комплекс услуг и консультаций могут официально зарегистрированные в Самарской области плательщики налога на профессиональный доход, которые развивают собственное дело, планируют расширить аудиторию или собрать вокруг своего проекта лояльных клиентов.

«В Самарской области официальный статус самозанятого получили уже более 158 тысяч человек. Суммарный доход пользователей специального налогового режима за время его действия уже превысил 33 млрд рублей. Каждый год мы вводим новые инструменты поддержки, продолжаем реализацию тех услуг, которые уже показали свою эффективность и востребованность. Мы оказываем самозанятым поддержку по всем направлениям: это льготное финансирование, образовательные программы, маркетинговые услуги и продвижение продукции. В любом из центров «Мой бизнес» Самарской области предприниматель может проконсультироваться по вопросам регистрации, мерам поддержки и возможностям, созданным в регионе для плательщиков налога на профдоход», - пояснил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В программу по продвижению соцсетей входит сразу несколько услуг: консультация специалиста по маркетингу, разработка индивидуального плана развития бизнеса (определение преимуществ проекта, описание целевой аудитории, составление чек-листа развития), оформление аккаунта проекта в социальной сети совместно с дизайнером и промо-фотосессия проекта, разработка контент-стратегии для аккаунта от практикующих smm-специалистов и маркетинговых агентств.

Подать заявку на получение меры поддержки можно по ссылке. Ознакомиться с перечнем инструментов поддержки пользователей специального налогового режима можно на едином портале господдержки – mybiz63.ru.

 

Фото:   ru.freepik.com

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