Самозанятые мастера представители свою продукцию на ярмарке от центра «Мой бизнес»

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В центре Самары, на площади Куйбышева, состоялась большая выставка-продажа «Сделано в Самаре». Она была посвящена Дню города и собрала на своей площадке несколько десятков производителей уникальной продукции: сувениров, предметов интерьера, одежды, украшений, детских игрушек и др.

Созданию комфортного делового климата в Самарской области большое внимание уделяет Губернатор Дмитрий Азаров.

При поддержке центра «Мой бизнес» свою продукцию на маркете представили самозанятые региона. В рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» выставки-продажи регулярно проводятся как самостоятельные мероприятия, так и в рамках крупных региональных событий.

«Центр «Мой бизнес» традиционно становится партнером выставки-продажи «Сделано в Самаре» и предоставляет самозанятым гражданам возможность бесплатно представить свою продукцию. В этот раз 27 производителей смогли воспользоваться мерой поддержки и найти своих клиентов», — рассказала руководитель департамента развития предпринимательства областного минэкономразвития Лариса Названова.

За день работы на ярмарке самозанятые смогли продать свою продукцию на общую сумму 500 тысяч рублей. Как отметили сами участники маркета, интерес покупателей к их товарам был действительно высокий.

«На ярмарке продукция разлетается на ура! Людям нравится то, что я делаю, и я очень благодарна за такую помощь в развитии бизнеса», — отметила Каролина Луконина, которая производит свечи ручной работы.

«Участие в ярмарках от центра «Мой бизнес» — это, в первую очередь, привлечение заинтересованной аудитории. Мне, как самозанятой, сложно найти в городе площадку, где можно представить себя и свою продукцию», — рассказала Юлия Головкина, представляющая бренд эко-товаров.

До конца года центр «Мой бизнес» планирует провести еще несколько выставок-продаж. Анонсы предстоящих мероприятий, в том числе ярмарок, публикуются на сайте mybiz63.ru, в разделе «Календарь мероприятий».