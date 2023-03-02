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Самарским самозанятым доступна новая мера поддержки

2 марта 2023 10:47
117
самарским самозанятым доступна новая мера поддержки

В Самарской области запустили новую меру поддержки самозанятых. Теперь пользователи специального налогового режима смогут «перезагрузить» свое дело и узнать, как использовать социальные сети, на какие стратегии масштабирования ориентироваться, как эффективно позиционировать свой продукт.

Новую программу разработало областное минэкономразвития и региональный центр «Мой бизнес», в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Условия для успешной реализации и развития проектов самозанятых и начинающих предпринимателей в регионе – одно из главных направлений в работе областного Правительства и Губернатора Дмитрия Азарова.

«Мы запускаем новые меры поддержки для предпринимательского сообщества, исходя из пожеланий самих представителей бизнеса и актуальности тех или иных инструментов, – рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – Сегодня в регионе зарегистрировано уже более 163 тысяч самозанятых, совокупный доход которых превысил 34 млрд рублей. Каждый из них может подавать заявки на участие в образовательных и наставнических программах, получение льготных микрозаймов, маркетинговых и многих других услуг».

В новую комплексную услугу входит 5 направлений для перспективного развития бизнеса. Самозанятый может выбрать консультацию по одному из тематических треков - наиболее актуальному для него в настоящий момент:

- аудит социальных сетей самозанятого (разбор существующих страниц, рекомендации по продвижению и генерации контента, увеличению аудитории проекта);

- позиционирование продукта самозанятого (цели и миссия проекта, поиск целевой аудитории, соответствие продукта и запроса целевой аудитории, советы по продвижению);

- выход и развитие проекта на маркетплейсах и оффлайн платформах (частные вопросы по продвижению товаров на платформах, рекомендации по работе с аудиторией и отзывами);

- стратегия и развитие проекта (масштабирование проекта, модернизация, оптимизация бизнес-процессов проекта);

- клиентский сервис (как взаимодействовать с клиентами и поддерживать связь так, чтобы те, кто пришли впервые — становились постоянными).

Консультация будет проходить в формате индивидуальной сессии (до 1,5 часов оффлайн или онлайн). Эксперт вместе с самозанятым проанализирует проект и поможет разобраться с возникающими вопросами по выбранному направлению развития. В итоге для каждого получателя услуги будут сформированы четкие рекомендации по дальнейшей работе и реализации этих советов на практике.

Для того, чтобы получить меру поддержки, необходимо заполнить заявку по ссылке. Далее будет необходимо определиться с направлением консультации и экспертом, а также получить дополнительные материалы для предварительного изучения.

Все заявки на получение услуги пройдут предварительный отбор. Участники должны быть официально зарегистрированы в качестве самозанятых, не иметь задолженностей по уплате налога на профессиональный доход, а также подать содержательную заявку.

Узнать о действующих мерах поддержки можно в одном из центров «Мой бизнес» Самарской области, по телефону горячей линии 8-800-300-63-63 или на едином портале mybiz63.ru.

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