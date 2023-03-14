Самарский блогер и визажист Бьюти Тяка откроет новую студию с господдержкой

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Предприниматели Самарской области обращаются за инструментами господдержки, чтобы выходить на новый уровень развития своего дела. В рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» создаются все условия, необходимые для успешного старта начинающих и уверенного роста опытных представителей бизнеса. Это одно из ключевых направлений в работе областного Правительства и губернатора Дмитрия Азарова.



«В Самарской области меры поддержки охватывают самые разные категории предпринимателей и их запросы. Это и льготные займы для тех, кто только планирует создавать свое дело, и поручительства для действующих представителей бизнес-сообщества. Регулярно проходят образовательные программы, есть услуги по маркетинговому продвижению, помощь при выходе на экспорт и многое другое. Мы комплексно подходим к поддержке предпринимателей и приглашаем их активно использовать существующие возможности», – рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.



Предпринимательница Катерина Лончинская, которая в Самарской области и за ее пределами больше известна как Бьюти Тяка, уже пять лет работает визажистом и развивает собственную студию красоты. За это время её команда мастеров помогла в создании образов многим женщинам.



Сама Катерина занимается не только творчеством, но и обучением будущих мастеров. За время работы она передала накопленный опыт более тысячи «бьюти-феям» из Самарской, Пензенской, Оренбургской области и даже из Москвы.



Любить то, что делаешь, быть честной и открытой с людьми – главные принципы основательницы студии красоты. Благодаря такому подходу, уверена Катерина Лончинская, поток клиентов на услуги красоты и на обучение только растет.



Когда площадь нынешнего салона перестала соответствовать масштабам бизнес-деятельности, Катерина Лончинская решилась на открытие новой, двухэтажной студии, общей площадью 190 квадратных метров, на территории творческого кластера Станкозавод. В этом предпринимательнице помог микрозаём регионального Гарантийного фонда, по льготной ставке всего 5,6% годовых.



«Я часто выступаю спикером регионального центра «Мой бизнес, слежу за мерами поддержки. И именно сюда обратилась за средствами на открытие новой студии. Очень здорово, что предприниматели могут получить финансовую поддержку на выгодных условиях. Это был интересный опыт, все получилось, и теперь я воплощаю свои планы в жизнь. Хочу создать место, где будет комфортно и нашим клиентам, и моей команде», - поделилась Катерина Лончинская.



В планах – уже в апреле запустить работу нового пространства, где будут предоставлены все популярные услуги в сфере красоты и обучение будущих мастеров со всех регионов страны.

Фото: департамент информационной политики СО