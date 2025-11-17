Я нашел ошибку
Один из самых интенсивных и содержательных этапов обучения. Занятия организованы АНОО ДПО «Таволга».
«Школа героев»: в Самарской области прошел один из ключевых модулей программы - «Управленческий минимум»
Самарская область полностью выполнила план лесовосстановления по итогам лесокультурного сезона.
Самарские лесники высадили более 850 га леса в этом году
НМУ – это штиль и отсутствие осадков. Условия погоды, неблагоприятные для рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
С 19 часов 17 ноября до 7 утра следующего дня в Самаре ожидаются НМУ
В номинации "Лучший государственный инспектор по маломерным судам.
Старший госинспектор ГИМС СО Андрей Толмачев стал победителем Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества»
Университеты реализуют программу студенческого обмена в рамках федеральной программы «Студтуризм».
ПВГУС и Белорусско-Российский университет расширяют сотрудничество в рамках Союзного государства
Антибиотики — это серьезные лекарства, которые оказывают нагрузку на организм.
Специалист минздрава СО рассказал, чем опасен бесконтрольный прием антибиотиков
Клип снимался в местах, где бьется пульс молодежной жизни Приволжья.
«Вместе весело шагать»: новый музыкальный подарок проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ к Международному дню студента
Итоги акции будут подведены в декабре текущего года.
Жителей региона приглашают к участию в голосовании за лауреатов областной акции «Народное признание»
Самару празднично оформят к Новому году 
Киношкола Музея Рязанова проведет занятие 22 ноября
В СОУНБ открылась книжная выставка ко Дню качества
С 24 ноября стартует приём заявок на отбор в акселерационную программу «Платформа роста»

17 ноября 2025 16:04
133
Бренды производителей из Самарской области смогут выйти на новый этап развития – не только на российском, но и на международных рынках.

Бренды производителей из Самарской области смогут выйти на новый этап развития – не только на российском, но и на международных рынках. С 24 ноября стартует приём заявок на отбор в акселерационную программу «Платформа роста» от объединенной компании Wildberries & Russ и Агентства стратегических инициатив. До 14 декабря предприниматели могут подать заявку в проект через Цифровую платформу МСП.РФ.
«Платформа роста» — это комплексная программа, направленная на системную поддержку российских брендов, развитие ключевых компетенций по управлению бизнесом, обучение работе и использованию инструментов продвижения для торговли в онлайне, а также на рост их узнаваемости среди потребителей в России и за рубежом.
Самарская область присоединилась к «Платформе роста» в мае 2025 года, и стала десятым регионом, где проект был запущен. «Это будет способствовать повышению уровня предпринимательской активности в Самарской области, росту объемов производства отечественных товаров. Уверен, что предоставление предпринимателям необходимых инструментов для успешного старта и дальнейшего развития собственного бренда позволит вывести региональные марки на новые рынки сбыта», — подчеркнул тогда губернатор Вячеслав Федорищев.
Участие предпринимателей в акселераторе «Платформа роста» позволит им начать и масштабировать бизнес на Wildberries, получая поддержку на каждом этапе, обучение и экспертное сопровождение при разработке плана развития бизнеса.
«Производители получат доступ к знаниям о работе на маркетплейсах, рекламным каналам, аналитике и инструментам для продвижения своих товаров, — отметил заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. — Те компании, которые уже участвуют в программе, демонстрируют высокие темпы роста продаж и узнаваемости. И мы приглашаем предпринимателей региона воспользоваться возможностью и присоединиться к "Платформе роста"».
Сегодня 30 предпринимателей региона уже пользуются инструментами программы и отмечают успехи в развитии продаж на маркетплейсе.
«За время участия в "Платформе роста" нам удалось кратно прирасти в обороте. В июне наш оборот составлял 880 000 рублей. К концу июля мы уже вышли на 2,6 млн рублей за счет дополнительных инструментов "Платформы роста" в продвижении флагманского продукта. Сейчас мы уверенно держимся на этом уровне и продолжаем расти всей ассортиментной матрицей», — рассказал Кирилл Ануфриев, соучредитель, исполнительный директор компании «Фуд-Инновация», выпускающей функциональные продукты питания.
«Классная программа поддержки предпринимателей, которые выходят на маркетплейсы или уже работают с ними. За время программы проходит масса обучающих мероприятий — все они направлены на стимулирование роста предпринимателей, их бизнеса, увеличения масштабов. Всё направлено на то, чтобы человек, заходящий в программу, увеличивал выручку своего предприятия, объемы продаж. Нам удалось в рамках проекта увеличить продажи своих товаров и прокачать карточки товаров, согласно рекомендациям экспертов», — поделился сооснователь бренда одежды «Волга Мама» Илья Угрюмов.
Для участия в отборе заявок в программу «Платформа роста» предпринимателям необходимо соблюдать ряд требований: 
- состоять в реестре субъектов МСП, 
- иметь зарегистрированный товарный знак и работать под собственной торговой маркой, 
- планировать продажу или уже продавать товары на Wildberries, 
- производить товары в подключенном к программе поддержки «Платформа роста» регионе, 
- продавать потребительские товары со сроком годности от 3 месяцев.
Всю поддержку, в том числе и со сбытом продукции, региональные предприниматели могут получить в центрах «Мой бизнес», они работают в каждом городском округе Самарской области по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». Полный перечень мер государственной поддержки размещен на едином портале mybiz63.ru.

 

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области

Теги: Самара

