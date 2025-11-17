133

Бренды производителей из Самарской области смогут выйти на новый этап развития – не только на российском, но и на международных рынках. С 24 ноября стартует приём заявок на отбор в акселерационную программу «Платформа роста» от объединенной компании Wildberries & Russ и Агентства стратегических инициатив. До 14 декабря предприниматели могут подать заявку в проект через Цифровую платформу МСП.РФ.

«Платформа роста» — это комплексная программа, направленная на системную поддержку российских брендов, развитие ключевых компетенций по управлению бизнесом, обучение работе и использованию инструментов продвижения для торговли в онлайне, а также на рост их узнаваемости среди потребителей в России и за рубежом.

Самарская область присоединилась к «Платформе роста» в мае 2025 года, и стала десятым регионом, где проект был запущен. «Это будет способствовать повышению уровня предпринимательской активности в Самарской области, росту объемов производства отечественных товаров. Уверен, что предоставление предпринимателям необходимых инструментов для успешного старта и дальнейшего развития собственного бренда позволит вывести региональные марки на новые рынки сбыта», — подчеркнул тогда губернатор Вячеслав Федорищев.

Участие предпринимателей в акселераторе «Платформа роста» позволит им начать и масштабировать бизнес на Wildberries, получая поддержку на каждом этапе, обучение и экспертное сопровождение при разработке плана развития бизнеса.

«Производители получат доступ к знаниям о работе на маркетплейсах, рекламным каналам, аналитике и инструментам для продвижения своих товаров, — отметил заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. — Те компании, которые уже участвуют в программе, демонстрируют высокие темпы роста продаж и узнаваемости. И мы приглашаем предпринимателей региона воспользоваться возможностью и присоединиться к "Платформе роста"».

Сегодня 30 предпринимателей региона уже пользуются инструментами программы и отмечают успехи в развитии продаж на маркетплейсе.

«За время участия в "Платформе роста" нам удалось кратно прирасти в обороте. В июне наш оборот составлял 880 000 рублей. К концу июля мы уже вышли на 2,6 млн рублей за счет дополнительных инструментов "Платформы роста" в продвижении флагманского продукта. Сейчас мы уверенно держимся на этом уровне и продолжаем расти всей ассортиментной матрицей», — рассказал Кирилл Ануфриев, соучредитель, исполнительный директор компании «Фуд-Инновация», выпускающей функциональные продукты питания.

«Классная программа поддержки предпринимателей, которые выходят на маркетплейсы или уже работают с ними. За время программы проходит масса обучающих мероприятий — все они направлены на стимулирование роста предпринимателей, их бизнеса, увеличения масштабов. Всё направлено на то, чтобы человек, заходящий в программу, увеличивал выручку своего предприятия, объемы продаж. Нам удалось в рамках проекта увеличить продажи своих товаров и прокачать карточки товаров, согласно рекомендациям экспертов», — поделился сооснователь бренда одежды «Волга Мама» Илья Угрюмов.

Для участия в отборе заявок в программу «Платформа роста» предпринимателям необходимо соблюдать ряд требований:

- состоять в реестре субъектов МСП,

- иметь зарегистрированный товарный знак и работать под собственной торговой маркой,

- планировать продажу или уже продавать товары на Wildberries,

- производить товары в подключенном к программе поддержки «Платформа роста» регионе,

- продавать потребительские товары со сроком годности от 3 месяцев.

Всю поддержку, в том числе и со сбытом продукции, региональные предприниматели могут получить в центрах «Мой бизнес», они работают в каждом городском округе Самарской области по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». Полный перечень мер государственной поддержки размещен на едином портале mybiz63.ru.

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области