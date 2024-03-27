Путин призвал максимально сократить число проверок бизнеса

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Стоит максимально сократить число проверок бизнеса, но при этом необходимо обеспечить интересы потребителей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на коллегии Генпрокуратуры России, сообщает РИА Новости.

Российский лидер отметил, что речь идет о двух сторонах одной медали. С одной стороны, отметил он, следует ослабить административное давление, а с другой — нельзя забывать и о потребителях.

27 марта Путин на коллегии Генпрокуратуры призвал не допускать силового давления на предпринимателей в корыстных целях.

До этого глава Минфина России Антон Силуанов на лекции в Финансовом университете при правительстве России заявил, что все предложенные президентом России Владимиром Путиным задачи будут выполнены без нарушения баланса бюджета, пишет Газета.

Силуанов также пообещал выделить средства на все поручения президента, озвученные в ходе послания Федеральному собранию.